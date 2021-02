Xavi alabó a Pedri y Ansu Fati: "Van a conseguir grandes logros"

Xavi Hernández cree que Pedri y Ansu Fati están destinados a hacer grandes cosas en el Barcelona. El técnico del Al Sadd y legendario ex jugador azulgrana compareció en un vídeo promocional del Mundial de Catar, pues es embajador, y dejó varias frases importantes.

"Sufría muchas comparaciones durante mis carrera, así que no es bueno hacer comparaciones entre dos futbolistas, que es algo no me toca por que se bien que a cada futbolista tiene su propia personalidad. Por lo tanto, ahora hay muchos mediocampistas distintivos que dan un rendimiento impresionante", aseguró.

"Todo depende en el puesto de cada futbolista. Por ejemplo, Sergio Ramos y Piqué siguen dando buen nivel, igual que Carvajal y Lucas Vásquez. También me gustaría referirme a los talentos emergentes como Pedri y Ansu Fati en el Barcelona: hay una generación de futbolistas que van a lograr grandes logros para el fútbol de España", puso como ejemplos.

"De hecho, el futbol árabe se ha desarrollado mucho en los últimos años, así que hay equipos árabes que pueden competir con otros europeos, que, como técnico de Al Sadd, es algo que lo puedo tocar sobre todo tras estar al cargo del equipo en la AFC Champions League, ya que pude ver el desarrollo de más de un equipo árabe", añadió, centrado en su parcela actual.

"Creo que trasladarme a Catar fue una de mis mejores decisiones en la vida, mi esposa se siente feliz en Doha, mis niños nacieron en Qatar, y yo igual me siento muy feliz aquí, así que es difícil decidir mi mejor momento aquí, sobre todo con muchos títulos y victorias alcanzados con el equipo", dijo incluso.

"Mi familia fue mi inspiración del el futbol porque tenía el padre, los hermanos y los abuelos apasionados del futbol, luego fue el Barcelona sobre todo al ir al Camp Nou, también cuando vi a Schuster y Maradona y a otras estrellas que aportaron a aumentar mi inspiración del futbol. Vi a Guardiola, a Juan Villa y a otros ex estrellas que tenía como inspiración durante mi trayectoria", explicó.