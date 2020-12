Xavi, con el Barça en el horizonte, engrasa su fútbol en Catar

Transcurridas las primeras ocho jornadas del campeonato doméstico catarí, Xavi Hernández ya puede empezar a presumir de equipo. 'Su' Al-Sadd está rompiendo todos los registros y podría dejar visto para sentencia el torneo doméstico si vence a domicilio al segundo clasificado, el Al Gharafa, al que aventaja en cuatro puntos. Una distancia corta, sí, aunque insalvable para quienes han visto jugar a los pupilos del catalán.

El ex capitán del FC Barcelona podría elevar a siete las unidades de distancia entre su club y sus inmediatos perseguidores si logra doblegar a los de Stefan Jokanovic, prolongando, además, su invencibilidad este curso. Hasta el momento, el Al-Sadd ha ganado más partidos que nadie (7) y todavía no conoce la derrota. Además, son el conjunto más goleador (31) y el menos goleado (7), lo que supone un 'goal average' positivo de 24 goles y un promedio brutal de 3,8 goles a favor y 0,87 goles encajados por encuentro.

De seguir así, Xavi podría quitarse al fin la 'espina' que supuso no redondear la temporada pasada con el título liguero -quedó en tercera posición- tras conquistar la Supercopa de Catar, la Copa Emir y la Copa Ooredoo. El vigente campeón nacional, el Al Duhail, se sitúa diez puntos por detrás del Al-Sadd en la clasificación, lo que facilita las cosas, aunque la verdadera ambición del campeón del mundo con España sería la Champions League asiática.

Un sueño al que tendría que renunciar, no obstante, si decide formar parte del área deportiva del Barcelona toda vez se celebren las elecciones del club catalán el próximo 24 de enero. Dependiendo de quién sea elegido presidente, Xavi Hernández podría regresar -o no- a la que fue su casa antes de poder afrontar este reto, pues la máxima competición de clubes de Asia aún no ha concluido su edición 2019-20 debido a la pandemia del coronavirus.