"Xavi cuenta con Messi y a Leo le gusta su liderazgo"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ofreció unas declaraciones a 'L'Esportiu' en las que, además de hablar del posible regreso de Xavi al Camp Nou, también tuvo tiempo de ofrecer su opinión sobre la situación de Leo Messi en el equipo y su intento de salida el pasado verano.

"El caso Messi lo viví con tristeza. Hace tantos años que disfrutamos de Messi que no somos conscientes de lo que ha sido y lo que es. Llegar a una situación en la que el mejor jugador de la historia, no por falta de amor al club, se quiera marchar, genera frustración", declaró Font.

Y añadió: "Es una de las razones por las que es urgente que un nuevo proyecto entre a gobernar el club. Podemos garantizar un proyecto competitivo, ganador, que es lo que necesita. Él quiere ganar y seguro que lo quiere hacer en el Barça, porque es 'culé".

"Messi continuará con nosotros y la Champions la ganaremos nosotros"

Siguiendo con el papel de líder que le ha ofrecido a Xavi, comentó sobre el futuro del astro argentino: "Xavi cuenta con él y se lo ha hecho saber. Y me consta que a Messi le gusta este liderazgo de Xavi en todo el proyecto deportivo. Más allá de que a mí me tocaría hacerle entender que este nuevo proyecto no le conllevaría los problemas que ha tenido en el pasado, también le tenemos que hacer ver que la asociación Barça-Messi es estratégica y debe durar más allá del día que se retire. Yo creo que le convenceremos".

También desveló Font que ha hablado con Ferran Soriano para que en el City se olviden del rosarino: "Ya le he dicho que se olvide de Messi, que busquen alternativas para ganar la Champions, que Messi continuará con nosotros y la Champions la ganaremos nosotros".

"Griezmann era un fichaje innecesario"

Font también tuvo tiempo de hablar de la situación de Griezmann en territorio 'culé': "Siempre he dicho que las decisiones sobre fichajes las debe tomar la estructura deportiva del club y en el Barça esto no ha sido así. Aquí mucha gente toma decisiones y se ficha gente que no es necesaria. Yo dije que como socio pensaba que en aquel momento era un fichaje innecesario porque la posición la teníamos bien ocupada por Messi. Griezmann ahora ya está en el Barça y tenemos que hacer lo posible para que tenga éxito. Es uno de los mejores jugadores de Europa".

Finalmente, explicó sobre el posible regreso de Neymar al Barça: "Me consta que Xavi ve Neymar como un jugador diferencial y que marcaría diferencias, pero hay otros estamentos del club que deben dar su opinión. Aquí entra la parte económica y la institucional. Económicamente, es un jugador que no nos podemos permitir y un jugador que nos abandonó pocos días después de comenzar una temporada y que tiene el club demandado, no tiene cabida en el Barça".