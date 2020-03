Xavi, el mejor entrenador de diciembre y enero

El Al Sadd está realizando una buena temporada en la Liga Catarí y se encuentra como tercer clasificado. El equipo sigue a la estela del Al Duhail, conjunto que actualmente está primero en la tabla con 39 puntos.

Un buen rendimiento que se basa, en parte, en el desempeño de Xavi como entrenador. Por ello, la QNB Stars League le otorgó el premio a mejor técnico de los meses de diciembre y enero.

El ex jugador del Barça sigue recogiendo títulos en el país asiático, algo que ya no es novedad. El español decidió colgar las botas la temporada pasada y su inicio en los banquillos no está pudiendo ser mejor.

En los tres primeros partidos al frente del Al Sadd logró llevarse la Supercopa de Catar y clasificarse para los cuartos de final de la Champions League asiática. Además, su equipo se encuentra peleando por el liderato en la presente campaña.

La racha de los de Xavi no es del todo buena en los últimos encuentros, pero llegar a la primera plaza de la Liga Catarí llevaría al técnico a hacerse con otro trofeo. Un primer puesto que también le brindaría el acceso directo a la Champions asiática.