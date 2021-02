"Xavi es un grandísimo entrenador, lee los partidos como hacía de jugador"

Pese a su gran año en el Villarreal, Santi Cazorla decidió finalizar su etapa en España para poner rumbo a Catar. Con Xavi de entrenador, cumple ahora su segundo año en el Al Sadd. De ello habló en su charla con 'El Transistor' de 'Onda Cero'.

"Siempre dije que prefería irme estando a mi mejor nivel. Aunque no se notase, a mí cada día me costaba más. Además, tenía muchas ganas de venir con Xavi como entrenador", inició Cazorla, que habló de cómo es su ex compañero en los banquillos.

"Es un lujo tenerle como técnico. Es un grandísimo entrenador con ese estilo Barça de ser siempre protagonista. Además, lee muy bien los partidos. Lo veía fácil como futbolista y lo sigue haciendo como entrenador", añadió.

Su adaptación a Catar, más fácil de lo que pensaba: "Xavi me advirtió que este era un sitio ideal para venir con la familia. Si estás solo se te hace cuesta arriba. Quizás es lo que le pasó a Gabi. Yo estoy disfrutando de mi familia".

Para cerrar, Cazorla quiso dejar su punto de vista sobre la polémica que rodea al contrato de Leo Messi: "Le ha dado demasiado al fútbol y al Barça como para que se ensucie así su nombre. Sigue siendo el mejor y hay que tener respeto por lo que hace".