"Xavi está preparado para entrenar al Barça"

Cazorla cree que sí, que Xavi Hernández podría ponerse ya al mando del Barcelona. Se habló mucho de su posible incorporación antes de que se confirmara la de Ronald Koeman. Su actual pupilo en el Al Sadd, en conversación con 'AS', le analiza y le elogia mucho.

Cuando se le preguntó si el ex 'culé' está listo para ser el nuevo entrenador azulgrana, contestó: "Sí, yo creo que está preparado. Conoce bien a los futbolistas y sabe cómo tratarlos. Ha estado hasta hace poco jugando y sabe cómo exprimirlos. Aunque, luego, da igual cómo juegues si no ganas. Es consciente de la exigencia que habrá en el Barça".

"Cuando se retiró, hizo el curso, le empezó a gustar y, entonces, se decidió. Es un poco el ejemplo que me da, que espere y, una vez me retire, que valore lo que quiero. Él está perfectamente capacitado para ser entrenador", añadió. También dijo que él aún no se ha decidido entre preparador o director deportivo y que, en su club, le tienen las puertas de ambas estancias abiertas.

Sobre cómo le ve desde los ojos de uno de sus jugadores, explicó: "Su personalidad. Tiene una idea bien clara. Viene de la escuela del Barça y siempre ha sido un fanático de atacar con el balón y va a muerte con ello. Prefiere tomar riesgos, salir desde atrás con el balón y eso nos inculca".

Y añadió: "Es su manera de ver el fútbol. Ha sido un líder como jugador y como entrenador, también. Logra que el mensaje llegue y eso es lo más difícil. Hoy en día, está todo inventado y, si el entrenador no llega al vestuario, es muy difícil que lleguen los resultados".