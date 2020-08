Xavi llamó a Óscar Cano para felicitarle por el ascenso

Xavi Hernández, entrenador del Al-Sadd y leyenda del Barcelona, llamó por teléfono al entrenador del Castellón, Óscar Cano, para felicitarle por el ascenso. El propio técnico del equipo recién subido a Segunda lo contó en 'Marca', donde analizó en general el camino hacia la categoría de plata.

"Al margen de la familia, la más especial y he tenido muchas muy buenas de Lillo, Xavi Hernández, Oltra, Braulio, Miguel Torrecilla y mucha gente de fútbol... me quedo con la de Juan Carlos Unzué. Antes y después del partido, sus mensajes denotaban alegría porque un amigo había logrado el objetivo", respondió al ser preguntado por quién le llamó.

Respecto a qué estilo de juego le gustaría implantar, afirmó: "De todos. Si pudiera elegir, elegiría jugar como el Barça de Guardiola o como los equipos de Lillo. Pero yo no elijo. Me encuentro unos jugadores y hay que ser competitivos. Si me preguntas que tipo de jugadores me gustan... Iniesta, Pedri Silva, pero entiendo que no los puedo tener".

Pero también especificó: "Creo que conmigo hay una percepción que es errónea. Yo tengo una máxima que no organizo al equipo sin saber las capacidades de mis jugadores. A mí lo que me gusta es que el equipo sea ordenado. La pelota te ordena. Me da igual el número de pases. Si la ventaja la genera gente de un perfil u otro ya lo veremos".

Sobre cómo afronta la próxima campaña, dijo: "Lo primero es organizarnos. Competir en Segunda División genera mucha dificultad. Tenemos que tener tolerancia al fracaso. Todos los equipos viven crisis, incluso los que ascienden a Primera al final del camino. Hay que estar enteros y administrar bien la ansiedad que llegará".