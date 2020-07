Xavi Llorens confía en el crecimiento del femenino tras el COVID-19

El combinado catalán femenino tiene nuevo seleccionador después de que Natàlia Arroyo haya fichado por la Real Sociedad. El escogido es Xavi Llorens (Cardedeu, 1958), quien dirigió el primer equipo del Barça del 2006 al 2017 y actualmente sigue vinculado con el club como ojeador.

Asume el cargo en un momento complicado para el deporte en general a causa del coronavirus, el cual se presentó en medio del auge que estaba viviendo el fútbol femenino. Pero Llorens explica en esta entrevista con 'EFE' que está convencido de que este bien pronto volverá a los niveles de crecimiento de antes de la pandemia.

Pregunta: ¿Qué le ha motivado para aceptar el cargo de seleccionador?

Respuesta: Es un cargo que me hace mucha ilusión por sentimiento y me lo ofrecieron amigos y gente conocida. Además, es compatible con el trabajo de ojeador que estoy haciendo en el Barça. Al fin y al cabo, son uno o dos partidos al año y tener controladas las categorías inferiores.

P: ¿Estamos ante la mejor hornada de jugadoras catalanas?

R: El fútbol femenino no para de crecer, de incrementar su calidad y de añadir más compromiso por parte de los clubes. Esto provoca que haya más nivel globalmente, tanto en las jugadoras como en los entrenadores. Las cosas van muy rápidas. Cada vez hay más jugadoras referentes que permiten que las niñas pequeñas tengan en quien fijarse en el fútbol femenino y no deban recurrir al masculino.

P: Además, cada vez hay más equipos femeninos en las categorías base. ¿Eso también se nota en el nivel de las categorías absolutas?

R: Esta es la clave; trabajar desde la base. Lo recomendable no es que una niña tenga que jugar hasta los 13 años en un equipo de niños, aunque le puede ir bien en algunos aspectos como en la formación del carácter. Pero lo que se busca es que haya una buena competición femenina desde la base y un mayor número de jugadoras que empiecen desde bien pequeñas. A medio y largo plazo esto hace que se mejore en todas las vertientes.

P: ¿El coronavirus ha ralentizado este momento de auge?

R: El coronavirus ha afectado a todos los deportes, sean masculinos o femeninos. Ha sido un frenazo para todo el mundo. Pero ahora la gente ya está ilusionada con el regreso de la Champions femenina y el inicio de la próxima temporada de la Liga Iberdrola. El fútbol femenino seguirá creciendo como antes del coronavirus. Además, aquí tenemos el aliciente de la llegada del Real Madrid a la competición, que es un plus. Lo importante es sumar.

P: ¿La profesionalización del fútbol femenino cree que llegará pronto?

R: Hay que tener paciencia. Ni el balonmano, ni el fútbol sala, ni el hockey sobre patines, en los cuales tenemos muchos referentes en Cataluña que ganan competiciones internacionales, son deportes considerados profesionales. Como competiciones profesionales en España tan solo hay la Primera y la Segunda División de fútbol masculino y la ACB. Yo no soy de los que tengo prisa por llegar. Desde el 2006 (cuando empezó a entrenar al primer equipo del Barça) estoy viendo una progresión que se ha ido haciendo poco a poco y ahora no hace falta correr. Lo que sí debemos hacer es seguir creciendo cada año, como sucede en el Barça. Ir muy deprisa quizá sea contraproducente.

P: Dentro de un mes vuelve la Champions. ¿Hay opciones de que el Barça vuelva a repetir la final del curso pasado?

R: Claro que hay opciones. Además, contamos con el factor de que las eliminatorias serán a partido único. Si superamos al Atlético de Madrid en cuartos, a priori nos tocaría el Wolfsburgo, que para mí es el segundo mejor equipo de Europa después del Olympique de Lyon. Pero el Barça está ahora mismo entre los cuatro mejores equipos del continente y en 90 minutos puede pasar de todo.

P: ¿El equipo está más preparado que el año pasado?

R: Cada año el equipo crece y sabe jugar mejor los partidos y los minutos difíciles. Haber disputado ya una final de Champions es un plus de experiencia que siempre viene bien. Si encadenamos buenos partidos no veo por qué no podemos ganar el título.

P: ¿Cree que el coronavirus puede complicar aún más encontrar una fecha para la celebración de los partidos de la selección catalana?

R: Siempre ha sido complicado encontrar fechas, pero creo que hay espacio para todo el mundo. Las fechas de Navidad y Semana Santa pueden ser un buen momento para disputar estos partidos. Lo importante es que las jugadoras y los clubes estén receptivos a venir. No llamaremos a ninguna jugadora que le suponga un problema venir por su parte o por parte de su club.