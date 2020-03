Xavi lo tiene claro: ficharía a Neymar para el Barça

Xavi Hernández ha hablado por primera vez después de rechazar el banquillo del Barcelona tras la destitución de Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo azulgrana.

Lo hizo en una entrevista en 'El Magazine' de 'La Vanguardia' y, cómo no, fue preguntado por su posible incorporación al frente de la plantilla: "Quiero volver al Barça y no tengo nada en contra de nadie".

Pero otro de los asuntos que abordó fue el de los posibles traspasos que el Barcelona podría abordar en el próximo mercado, cuya apertura aún es una incógnita tras la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.

"Gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centroacampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y, si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça", aseveró el catalán.

Y Xavi, como era de esperar, volvió a abrirle las puertas del club a Neymar: "La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar. No sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro… pero le faltan extremos como tiene el Bayern".