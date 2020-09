Xavi se despidió de Pruna: "Has sido un ángel de la guarda para mí"

La cadena 'COPE' informó de que uno de los médicos más ilustres del Barcelona, tras casi 26 años formando parte del club, dejó el mismo en plena reestructuración de la plantilla y con elecciones a la vuelta de la esquina. Esta marcha ya está confirmada, pues Xavi, leyenda del equipo, le dejó un mensaje de cariño en su Instagram.

"Muchas gracias, Ricard, por todo lo que has hecho por el Barça estos años y, en especial, infinitas gracias por todo lo que me has ayudado en mi carrera. Has sido como un ángel de la guarda para mí y para muchos. Eres una persona con un corazón inmenso. ¡Un fuerte abrazo, amigo!", escribió.

Acompañó su texto de una imagen de ambos de cuando ganaron la Champions League todavía en el conjunto azulgrana. El doctor ha estado acompañando al centrocampista en los mejores momentos de la historia de la entidad y se encargó de cuidarle.

De ahí que le tenga tanto cariño. Pronto, varios amigos y compañeros, además de ex compañeros, comentaron la publicación para también dejar algún que otro guiño a Ricard Pruna. Es la despedida de un médico que se ha dejado la piel como 'culé' durante casi 26 años.