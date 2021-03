"Xavi tiene muchas ganas de ser el nuevo entrenador del Barcelona"

Lluís Carreras (Sant Pol de Mar, 1972) es el director de fútbol escogido por el candidato Toni Freixa y explica que recientemente habló con Xavi Hernández y este le aseguró que su propósito tan solo es ser entrenador del Barcelona, a diferencia de lo que ha contado la candidatura de Víctor Font.

Además, en esta entrevista con 'EFE', Carreras dice que el Barça necesitaría hacer una o dos incorporaciones por línea durante el mercado de fichajes del próximo verano.

Pregunta: Freixa asegura que los 250 millones de euros que el Barça ingresará por el 'Barça Corporate' (el paquete de activos que incluye Barça Studios, Barça Academies, Barça Licensing & Merchandising y Barça Innovation Hub) permitirán al club fichar a dos jugadores diferenciales en ataque y uno en defensa este verano. ¿Estas son las posiciones que necesita reforzar el equipo?

Respuesta: Creo que el Barça necesita reforzarse en todas las posiciones, pero actualmente en el mundo del fútbol quien manda es el gol. Y aquí seguramente tenemos más carencias que en otras posiciones. De todas maneras, al final los equipos siempre se construyen desde atrás y por eso también es importante fichar a un defensa. Aunque el Barça siempre que ha jugado bien siguiendo el modelo ha sido cuando más centrocampistas de calidad ha tenido, así que el centro del campo también sería una posición a reforzar.

En definitiva, el diagnóstico es que hay que fichar a uno o dos jugadores por línea. Pero una cosa es lo que quieres hacer y otra lo que puedes hacer, y siempre mirando la cantera.

P: ¿Entonces se imagina un Barça para la temporada que viene muy diferente del actual?

R: Las posibilidades contractuales puedo pensar cuáles son y son difíciles, con jugadores que tienen contrato, hecho que se debe respetar, y será muy difícil que no lo cumplan. Se deberá negociar con cada uno de ellos.

P: ¿Tiene una lista de jugadores transferibles y de jugadores del filial que pueden subir al primer equipo?

R: Sí, estamos haciendo un seguimiento metodológico de jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras y a final de temporada se evaluará lo que han cumplido. Hay que valorar cada caso en particular. Por ejemplo, Ronald Koeman ahora no tiene los elementos ideales para hacer un juego excelso, porque venimos de una herencia en la que la dirección deportiva no creía en el modelo.

P: ¿Los jugadores que sigan la temporada que viene entenderán que se renegocien sus salarios a la baja a la vez que se hacen fichajes?

R: Precisamente son los jugadores los que quieren que vengan jugadores importantes de fuera para hacer un Barça mejor. El jugador quiere lo mejor para él y para el club. No conozco ningún jugador que no quiera que a su lado esté un jugador que marque diferencias. Cuando se enfadan los jugadores es cuando se ficha a gente que no sirve para el Barça, como ha pasado durante los últimos años.

Que un club como el Barça haga fichajes en el mercado de invierno es un fracaso. Si no hay jugadores que cumplan los requisitos no se ficha o se mira al filial, y punto. Se ha dejado de mirar de abajo hacia arriba y se han separado mucho el primer equipo y el filial.

P: Durante los últimos años el filial ha hecho decenas de fichajes que no han cuajado.

R: Lo barato sale caro. Se ha hecho porque no se ha creído en el modelo y por la imperiosidad de que el Barça B tenga que estar en Segunda División.

P: ¿Es importante la categoría en la que juegue el filial?

R: Es importante, pero no es definitivo. Sergio Busquets o Pedro subieron al primer equipo desde Tercera. Lo importante es que los jugadores estén capacitados para subir al primer equipo. ¿Qué te da la Segunda que no te de la Segunda B aparte de más dinero? Que la velocidad de ejecución es más rápida y el nivel de los jugadores es más alto. Pero igualmente no tiene nada que ver con Primera. ¿Qué diferencia hay entre ir a Tarragona o a Ponferrada? ¿Y a Llagostera o a Albacete? Es mínima.

P: ¿El Barça B debe nutrirse de los jugadores del juvenil o también se puede permitir algún fichaje?

R: Se hicieron fichajes para evitar bajar a Segunda B y después para subir a Segunda. Y esto ha hecho que ninguno de los jugadores haya sido susceptible de subir al primer equipo y que se haya creado un tapón para los jugadores del juvenil que se han cansado y se han ido. Un tanto por ciento muy alto de los jugadores del filial deben ser del juvenil. Se pueden hacer una o dos apuestas de fuera, pero no 34.

P: Usted va repitiendo que está convencido de que Leo Messi seguirá en el Barça. ¿Por qué?

R: Me intento poner en la cabeza de Leo Messi y me doy cuenta de que lo tiene todo, está en el mejor club del mundo, rodeado de los mejores, y su familia está aquí. ¿Qué lo mueve a querer irse? ¿El aspecto competitivo? ¡Lo bonito que es liderar y ayudar a ser competitiva a una generación de jóvenes jugadores que va subiendo! ¿Irá a otro equipo para ganar y no ser feliz? Creo que aquí es feliz.

P: ¿Cree que la decisión final dependerá de quién sea el nuevo presidente?

R: Puede ser un factor, pero no determinante. No creo que haya que convencer a Messi, sino que se le debe explicar el proyecto y preguntarle si quiere ser partícipe. Considero que pondrá los temas deportivo y personal por delante del económico.

P: Como director de fútbol usted también deberá tomar decisiones sobre el organigrama deportivo. Mas allá de la confianza que explicado que le tienen a Ronald Koeman, ¿los otros puestos para quiénes serán?

R: Sí, como director de fútbol seré el encargado de escoger a las tres personas del organigrama que creemos que serán fundamentales: los directores de metodología y captación, y el deportivo.

P: ¿Ya tiene claro quiénes serán estas personas?

R: Sí, hemos hablado con ellos. Son nombres que algunos han salido y otros no, y no tienen porqué venir de fuera y puede que ya estén en el club.

P: ¿Es peligroso prometer nombres en el mundo del fútbol?

R: Sí, porque yo ahora podría decirte que me gustaría que mi director deportivo fuera Carles Puyol y que él hiciese un tuit diciendo que se mantiene al margen de las elecciones. ¿Yo cómo quedaría? Cuando gane diré a quiénes hemos escogido. Para mí sería muy fácil explicar que también he hablado con Xavi Hernández y con Jordi Cruyff, y la realidad es que he hablado con ellos. Pero ellos no quieren tomar parte de las elecciones.

P: Por lo tanto, ¿considera que nombres como Xavi Hernández, Jordi Cruyff y Albert Benaiges estarían a disposición de cualquier presidente que gane?

R: Sí, y son gente que no se han querido mojar.

P: Aunque Benaiges estuvo en la presentación del área deportiva de Joan Laporta.

R: Sí, pero también dio permiso a Víctor Font para que pusiera su nombre en el organigrama deportivo. Yo hablo habitualmente con Albert, fue mi entrenador en la Selección Catalana Alevín. Hace dos días hablé con él, hace cinco días hablé con él, hace ocho días hablé con él. Tenemos una comunicación fluida. Albert, gane quien gane, si quiere sus servicios aparecerá. Y ya no te digo cuando hablas con un jugador actual del primer equipo Font y te hace retirar un tuit (Gerard Piqué a Víctor Font). ¿Cómo entras al vestuario? Esto no puede ser.

P: ¿En las conversaciones que ha tenido con Xavi Hernández, Jordi Cruyff y Albert Benaiges los ve con ganas de volver al Barça?

R: Sí, Xavi se siente preparadísimo y con muchas ganas de ser el nuevo entrenador del Barça.

P: ¿Tan solo entrenador? Víctor Font en su organigrama lo pone como director general.

R: Xavi es extremadamente purista con el modelo y ahora estamos en esta transición de plantilla que quizá no se puede ser tan purista. Pero él en diciembre me dijo: "Lluís, me siento preparado para ser entrenador del Barça y llevo un muy buen equipo técnico". ¿Si lo ponen como director general qué hará el equipo técnico?

R: ¿Y Jordi Cruyff?

R: Él está muy bien como entrenador del Shenzhen en China, pero es una persona que le gusta gestionar equipos y no descarta que en un futuro le pueda convencer la dirección deportiva. Pero Jordi no se mojará.