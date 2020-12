"Xavi y el Barça se van a reencontrar"

Andrés Iniesta pasó por el quirófano para tratarse la rotura en el recto femoral de la pierna derecha que se hizo en el partido de cuartos de final de la Champions League de Asia que el Vissel Kobe disputó ante el Suwon.

En unas declaraciones para el programa 'Daifa', el centrocampista ha hablado sobre Catar, Xavi y el Barcelona, al que deseó recuperar la estabilidad lo más pronto posible.

"Antes de llegar a Catar pa la AFC Champions League hablé con Xavi y me dijo que todo era perfecto, así que quiero felicitar a los organizadores por su trabajo especial porque de hecho la organización es perfecta", dijo.

Su relación con Xavi es de sobra conocida y el del Vissel Kobe hasta podría ponerse bajo las órdenes de su ex compañero en el Barcelona: "Tengo buena relación con Xavi y no sé cuál será mi decisión definitiva. De momento, quiero disfrutar y seguir jugando al fútbol porque me siento bien y soy feliz en Japón".

En cuanto a la posible llegada de Xavi al banquillo del Camp Nou, Iniesta sabe que se producirá en algún momento.

"Todo depende de Xavi y del Barcelona, pero algún día se van a reencontrar y tengo fe de que pasará. Xavi tiene el potencial requerido para hacerlo con el Barcelona y espero que todo mejore y que se recupere la estabilidad del club porque las cosas no van bien de momento. Los socios elegirán a quien vean mejor como presidente", concluyó.