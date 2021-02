Xhaka respondió a las burlas de Henry y Evra y les culpó de la ola de críticas

A mediados de diciembre, Granit Xhaka no tuvo una buena tarde en un partido ante el Burnley. Llegaba el Arsenal en plena crisis de resultados y necesitaba ganar en casa, pero ocurrió todo lo contrario.

El 0-0 llegó hasta la segunda parte. Fue entonces cuando el centrocampista se calentó en una acción con un rival y acabó agarrando del cuello a Westwood. Y claro, vio la roja. Para colmo, el Burnley acabó marcando y ganando, lo que supuso que Xhaka fuese el centro de todas las críticas.

Sobre aquel episodio habló el futbolista para criticar los insultos y amenazas a su entorno: "Tuve el problema de Burnley, pero los ataques a mi esposa y los comentarios dirigidos sobre mi hija, mis amigos, eso es realmente increíble. Uno de los problemas es que no sabemos quién escribe estas cosas; esta es la naturaleza de las redes sociales".

"Como digo, criticar al jugador. Yo soy el que está en el campo. Pero su familia y amigos no tienen nada que ver con eso. Ha sucedido recientemente con Anthony Martial y su esposa recibiendo algunos comentarios hostiles. Tienes que preguntarte: '¿Por qué?", agregó.

Pero no se quedó ahí y señaló a Thierry Henry y Patrick Evra como hostigadores de las críticas por sus comentarios sobre él: "Ha habido comentarios hechos por Evra, Henry... Los hacen como ex jugadores, a veces sobre el desempeño de un jugador en particular, y en cierto modo invitan a esa ola de críticas en las redes sociales".

"Creo que algunos expertos podrían estar provocando esas críticas. Es algo que nunca ves en Suiza o Alemania, eso simplemente no sucede. Parece ser bastante exclusivo del Reino Unido", concluyó.