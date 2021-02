Xisco valoró su experiencia en Peñarol, pero "tocaba volver"

El delantero español Xisco Jiménez, que jugará en el Alcorcón hasta final de temporada, declaró que la experiencia que ha vivido en Peñarol de Montevideo ha sido "muy positiva", aunque declaró que después de año y medio en Uruguay "tocaba volver" y el proyecto del equipo madrileño le ha gustado.

Con su incorporación al Alcorcón en el reciente mercado de invierno que acaba de cerrarse, Jiménez, de 34 años, pone punto y final a su aventura en el fútbol uruguayo, tras llegar en septiembre de 2019 al Peñarol, con el que jugó 26 partidos y marcó seis goles.

"La experiencia en Peñarol ha sido muy positiva. Cuando me fui a Uruguay buscaba una experiencia diferente, en un club histórico de Sudamérica. Son etapas que llegan, acepté el reto, he estado muy a gusto y me han tratado muy bien, pero ahora tocaba volver a casa y afrontar nuevos retos", dijo Xisco, en conferencia de prensa.

"Lo que más me ha llamado la atención es poder pelear por un objetivo claro ante una situación que, por suerte, no me había tocado vivir en mi carrera. Venir al Alcorcón me lo planteo como un reto. Llevo un año y medio fuera de casa y quería volver a España para un reto que estoy convencido que vamos a sacar adelante", confesó.

El futbolista mallorquín tiene una dilatada trayectoria profesional que comenzó en el Atlético Baleares, del que salió en 2003 hacía el Juvenil del Deportivo, club con el que llegó a jugar varias temporadas en Primera y Segunda.

Entre medias de su estancia en el conjunto gallego, Xisco Jiménez jugó en el Newcastle inglés y en el Racing de Santander, hasta que en 2012 recaló en el Córdoba, con el que logró un ascenso a Primera en 2014 y del que salió unos meses cedido en 2015 para jugar en el Mallorca. Su último equipo en España fue Osasuna.

"Presión no hay, pero sí responsabilidad, aunque con esa responsabilidad llevo viviendo dieciséis años. Es algo normal. No me quita el sueño porque al final, trabajando y persistiendo y haciendo las cosas bien, todo llega", comentó.

Xisco desveló que aún no ha tenido tiempo de estar con la plantilla ni ejercitarse con sus compañeros debido a los protocolos de LaLiga. "He tenido una pequeña charla, nada más, pero los compañeros me conocen, nos hemos enfrentado muchas veces. Quiero dar lo máximo para que el equipo se beneficie", apuntó el nuevo delantero del Alcorcón, para el que el "trabajo y sacrificio es innegable".

"A eso hay que sumar la experiencia, de poder vivir muchos tipos de situaciones, que en este caso es cuando más puede influir. Los años pasan, pero no tengo la sensación que hayan pasado tan rápido. Me encuentro con la misma ilusión, las mismas ganas y deseando incorporarme cuanto antes", concluyó.