Xisco y Jesús Gámez, entre las mayores decepciones del Newcastle

El Newcastle es un club con mucha historia. Las 'urracas' tienen 127 años de vida y han conseguido un total de 20 títulos, entre los que hay que destacar cuatro campeonatos de la máxima categoría.

Por la entidad han pasado infinidad de jugadores y el diario 'Chronicle Live' elaboró una lista con los 25 mayores fracasos en la última década, entre los que se encuentran Xisco Jiménez y Jesús Gámez.

En relación al mallorquín, el rotativo británico insiste en que su fichaje no sirvió de nada porque no se le veía por el campo. Además, su llegada provocó la ruptura entre Mike Ashley, dueño del Newcastle, y Ashley, el técnico por aquel entonces, tal y como recoge 'AS'.

Durante su etapa en las 'urracas', el delantero balear disputó once encuentros, en los que firmó un solo gol y una sola asistencia.

Por su parte, el ex jugador de Málaga y Atlético de Madrid partió a Inglaterra con la esperanza de ser indiscutible. Rafa Benítez lo pidió al club, pero no hay más que ver su rendimiento.

Solo jugó diez partidos en dos años. Estuvo en el ascenso a la Premier, pero su protagonismo fue inexistente. Además de estos dos, hay otros futbolistas que no dieron la talla.

El sevillista De Jong, Kenedy, Sol Campbell o Duff, entre otros, también estuvieron en la lista de 'Chronicle Live'.