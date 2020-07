Y Cavani se libró del yugo de oro del PSG

El contrato de Edinson Cavani con el Paris Saint-Germain ya es historia. El uruguayo es libre, se ha desvinculado del club que ha sido su casa desde 2013, y lo ha hecho sin poder despedirse como le hubiera gustado.

No prorrogó su contrato. No jugará la final de las Copas de Francia y la Liga, ni la Champions en Lisboa. No ha sido la despedida soñada, ni cerca ha estado. Cavani se marcha siendo una leyenda en el PSG, pero lo hace por la puerta de atrás.

Sin despedida sobre el césped, sin homenajes. Como campeón de la Ligue 1 una vez más. Pero también con tensión y malestar. Es complicado comprender cómo el PSG ha dejado marchar así a su máximo goleador histórico.

Muchas veces se tensó la cuerda con Cavani. Ibra primero, Neymar después, pero nadie pudo con la tenacidad del charrúa. Sin embargo, las objeciones a dejarle salir en el mercado invernal sin duda marcaron el principio del fin.

El PSG se negó a regalar a su ariete, aún teniendo a Icardi jugando en su puesto, y la relación entre futbolista y directiva se resquebrajó del todo. Solo así se entiende que no haya accedido a prorrogar su contrato con el club hasta fin de temporada, una vez se supo que, aunque la Ligue 1 no se iba a reanudar, sí se disputarían las finales de Copa y la Champions.