¿Y cuál es el sueldo de Messi?

Leo Messi continúa copando la actualidad futbolística después de que decidiera enviar un burofax a las oficinas del Camp Nou expresando su deseo de abandonar el Barcelona. El mundo del deporte se paralizó.

Inter de Milán, Paris Saint-Germain y Manchester City son los clubes que, por ahora, parten como favoritos para albergar los servicios del de Rosario. Los 'citizen', no obstante, parecen que van un paso por delante del resto de sus competidores.

En Inglaterra lo tienen claro: la entidad del Etihad Stadium es la clara candidata a fichar a Messi. Se habla, incluso, de una primera oferta formal estimada en 100 millones de euros, además de los jugadores Gabriel Jesus, Eric Garcia y Bernardo Silva.

¿Qué equipo no querría tener al argentino entre sus filas? Probablemente, no exista ni un solo club que no desee hacerse con la ficha del 'crack' azulgrana, pero son muy pocos los que podrían costearse su salario. Por no hablar, si finalmente no sale gratis del Camp Nou, del precio que exige la directiva 'culé' por el traspaso.

¿Y cuál es el salario de Messi? Según publicó 'L' Équipe', el jugador formado en las categorías inferiores del Barça gana más de 50 millones de euros netos al año: a los 8,6 'kilos' que cobra mensualmente hay que restarle el 45% del total, que van a parar a las arcas de Hacienda.

El rosarino tiene contrato con la entidad catalana hasta junio de 2021, por lo que su salida del club podría liberar 100 millones de euros (sueldo de Messi, en bruto) anuales en las cuentas azulgranas. Parece que esta podría ser la única ventaja de perder al '10'.