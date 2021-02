Y dijo que no le tocó: ¡la salvaje entrada de Giani!

Talleres Córdoba y Newell's empataron a dos en el Francisco Cabasés este sábado. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la Copa de la Liga Argentina, quedó marcado por una acción que propició la expulsión de un jugador visitante.

En el 77', Giani fue a la disputa de un balón con los tacos de ambas botas por delante y acabó dañando a Federico Navarro. El árbitro no dudó y le sacó una tarjeta roja que se intuyó como merecida.

Sin embargo, el futbolista 'leproso' no estuvo de acuerdo con la decisión. Le dijo al colegiado que no lo tocó, pero no evitó que tuviese que marcharse a los vestuarios. Además, todo ocurrió antes de que su rival igualase la contienda en el 85', cuando Valoyes puso el 2-2 definitivo.