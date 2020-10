¿Y el portero? El mejor autogol de la Liga de las Naciones

La Selección de Macedonia no se lo podía creer. Solo habían pasado tres minutos del partido contra Estonia cuando ya mandaba en el marcador sin haber apenas sudado.

Y es que su rival, la propia Estonia, fue la protagonista del error más clarmososo de este parón por las fechas FIFA. Quizá, el mejor autogol de la Liga de las Naciones.

Con el balón controlado y sin apenas presión, Kuusk decidió retrasar a muchos metros de la portería, pero en su campo, para que el balón le llegara a Hein y este volviera a comenzar.

Sin embargo, el portero no estaba en la portería, no se sábe dónde, y cuando se dio cuenta corrió hacia el balón, se tiró con todo al suelo, lo tocó, pero no pudo evitar que se colara dentro de la portería.

A la media hora, Sappinen puso el empate a uno y el partido, prácticamente, volvió a comenzar.