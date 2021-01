Y en medio de todo el lío... ¡el PSG confirmó que va a por Messi!

Leo Messi volvió a copar todas las portadas del fútbol al ser expulsado en la final de la Supercopa de España de este domingo. El argentino agredió a Asier Villalibre y dejó al Barcelona con diez durante los últimos compases del encuentro.

La acción pudo haber dejado en el olvido que el argentino quedará libre al final de la presente temporada, por lo que puede, desde ya, negociar con otro club su incorporación a la plantilla. Pero el Paris Saint-Germain se encargó de volver a mandar el tema a la palestra.

El director deportivo de la entidad parisina, Leonardo Nascimento de Araújo, concedió una entrevista en 'France Football' en la que reconoció el interés en Leo: "Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG".

"Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el expediente", agregó.

Leonardo, no obstante, se mostró prudente con la posibilidad de negociar con el '10' azulgrana: "De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si al final de la temporada...".

"Cuatro meses, en el fútbol, es una eternidad, especialmente durante este tiempo", añadió el director deportivo del PSG, que, además, algo que juega a favor de la posible llegada de Messi al Parque de los Príncipes, se refirió al futuro de Neymar y Kylian Mbappé.

¿Y qué pasa con Neymar y MBappé?

"Espero que estén convencidos de que el PSG es un buen lugar en este momento para un futbolista ambicioso y de muy alto nivel. Solo tenemos que encontrar un acuerdo entre sus deseos, sus exigencias, nuestras expectativas y nuestros medios. No tenemos que rogarles: 'Por favor, quédense", manifestó.

Leonardo concluyó con un mensaje no solo a Neymar y Mbappé, sino al resto de los jugadores que integran el primer equipo: "Aquellos que realmente quieran quedarse se quedarán. Hablamos con regularidad y tengo buenos sentimientos sobre estos dos temas".