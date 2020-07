Y Klopp se alzó con el trofeo de campeón: "Ha sido muy especial"

El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp explicó con una sonrisa de oreja a oreja cómo fue recibir el trofeo de campeón de la Premier League tras golear al Chelsea por 5-3 en Anfield.

"Fue realmente genial. El hecho de que nuestras familias pudieran estar en el estadio lo hizo incluso más especial. No podían estar durante el partido, pero sí en la entrega del trofeo. Sabíamos que estaban en el estadio, pero por la iluminación no podíamos verles. Sabía que mi familia, a la que no había visto en mucho tiempo, estaba conmigo esa noche", comentó el alemán.

"Uno quiere compartir estos momentos con sus seres queridos. Tener a mi familia significa mucho para mí, así que ha sido un momento muy especial. Me encantó. Fue muy especial y creo que tiene sentido que si la gente no está ahí, nosotros usemos 'The Kop' para celebrar juntos con nuestros corazones. Fue muy bueno", sentenció.