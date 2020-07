"Soy el único entrenador que está obligado a poner a 15 titulares"

Tras la victoria 1-3 ante el Newcastle, José Mourinho pasó por rueda de prensa para analizar el gran encuentro firmado por el Tottenham. Uno de los protagonistas en la comparecencia del portugués fue Bergwijn, que entró al partido en el minuto 57 en lugar de Lucas Moura dándole un cambio de aires al equipo espectacular.

Por eso, uno de los periodistas no dudó en preguntarle al ex entrenador del Manchester United por el motivo por el que el holandés no consigue ser titular pese a sus grandes actuaciones, una cuestión que molestó, y mucho, al técnico de los 'spurs'.

"Esa es la pregunta que me haces normalmente a mí, pero no se la hacéis a Lampard, a Klopp, a Pep... Al resto de entrenadores de grandes clubes con buenos jugadores", respondió Mou visiblemente enfadado.

"Lampard no pone a Pulisic o a Hudson-Odoi y no le preguntáis por qué no es titular. Si Pep pone a alguien y deja fuera a Bernardo Silva, nunca le preguntáis por Bernardo Silva. Soy el único que está obligado a poner a 15 titulares o soy el único que no tiene derecho a tener buenos jugadores en el banquillo", prosiguió Mourinho con su mosqueo.

Y añadió: "Si hubiera puesto a Bergwijn de titular, me estarías preguntando qué es lo que tiene que hacer Lucas Moura para ser titular o qué es lo que tiene que hacer Son para serlo. No tienen que hacer nada, tienen que ser jugadores de equipo. Jugadores que podrán ser titulares, que pueden quedarse en el banquillo, salir para media hora o para un minuto".

"¿Cuántas veces deja Nuno a Adama Traoré en el banquillo para ganar partidos en los últimos 30 minutos? Y tú no le preguntas a Nuno si Traoré se queda en el banquillo y el motivo de que en su lugar juegue Jota, Podence o Dendoncker. Es solo a mí. Berjwin no tiene que hacer nada más, es uno más del equipo. Él juega para el Tottenham y el Tottenham tiene que competir con los mejores equipos y para ello, no solo puede tener once buenos jugadores. Necesita más y los tenemos en el banquillo", sentenció Mourinho con un enfado monumental.