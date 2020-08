Y once días después del Bayern... Messi incendió el Barça

Once días después de que el Barcelona sufriera la humillación más importante de su historia europea al caer ante el Bayern Múnich por 8-2 en los cuartos de final de la Champions League, hubo 'fumata Messi'. El argentino movió ficha y anunció al club catalán su intención de cambiar de aires.

Al poco de acabar el encuentro en el estadio lisboeta de La Luz, de sufrir una nueva decepción, si cabe más dolorosa por la forma y el resultado, se comenzó a contemplar la opción de que el '10' argentino se estaba planteando abandonar el club de su vida.

Gerard Piqué fue el que dio la cara tras el desastre. Pidió un cambio de rumbo estructural en el club e incluso puso a disposición su puesto en la plantilla. Messi, al contrario que hizo otras ocasiones durante la campaña liguera esta misma temporada, no se manifestó.

En estos once días, Messi, de vacaciones, ha ido madurando la situación en el ámbito privado, sin expresarse en la escena pública hasta que este martes se ha sabido que ha solicitado por burofax al Barcelona que se le conceda la carta de libertad para poder firmar por otro club.

Messi alega en su carta la cláusula que tiene en su contrato y que le permitía irse libre antes del pasado 10 junio. Sin embargo, como el internacional argentino no la ejecutó antes de esa fecha, el Barça lo dio automáticamente por renovado una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021, y su cláusula de rescisión pasó a ser de 700 millones de euros.

Todo un bombazo esta noticia pese a que era una circunstancia que parecía que, con el paso de las horas desde Lisboa, iba cobrando cada vez más visos de realidad.

Los desencuentros con la directiva acumulados y la concatenación de decepciones deportivas hacen decantarse a Messi por solicitar su salida. Lisboa fue la gota que colmó el vaso dentro del césped, ese recipiente que comenzó a llenarse de desilusión con las eliminaciones de los dos años anteriores ante el Roma y el Liverpool.

Tiene en su extensísimo palmarés cuatro Champions League, pero la última se remonta a 2015. Tan solo una corona en los últimos nueve años. Demasiado poco para su valía y para el considerado mejor jugador del mundo.

Siempre mostró su pretensión por acabar su carrera en el club al que llegó desde pequeñito, en el que creció y creció hasta ser el mejor, pero también insistentemente ha querido un proyecto ganador para hacerlo.

No acaba de ver claro el cambio de ciclo iniciado con la llegada de Ronald Koeman al banquillo, las primeras decisiones adoptadas en cuanto a salidas de compañeros y amigos, y, cansado de todo el cúmulo de situaciones que no le agradan opta por tratar de cambiar de aires y firmar por otro club, todo un incendio en el seno del Camp Nou.

Las primeras reacciones no han tardado en producirse. Todo un mito del Barcelona, el ex defensa Carles Puyol, no ha tardado en mostrar su respaldo a Messi: "Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo".

El mensaje del campeón mundial en Sudáfrica fue 'aplaudido' en twitter por el uruguayo Luis Suárez, a quien Koeman le comunicó que no contaba con él. Incluso el chileno Arturo Vidal, otro de los que presumiblemente saldrán de la plantilla, también mostró su visión: "Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, él pelea!!!".

Se dijo durante estos años que Messi, por todo lo que había dado y significado para el club, se había ganado el derecho a decidir su futuro. Pero al menos por ahora, ante lo inesperado de la decisión de Messi para la directiva que preside Josep María Bartomeu, no está siendo así y si no se descarta nada en cuanto a su futuro equipo tampoco de que pueda llegar el caso a tribunales.