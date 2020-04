¿Y qué pasa con Luis Suárez?

¿Quedarse con Luis Suárez o buscarle una salida? El Barça tiene que tomar una dura decisión en los próximos meses. Se están intentando realizar avances por el fichaje de Lautaro y ello le dejaría sin sitio en el futuro cercano, pero tiene contrato por una temporada más.

Él mismo dijo que no le importaría convivir con el argentino. Y las cifras evidencian que no tiene nada de temer. Este curso, suma 14 goles y diez asistencias en 23 encuentros. Anteriormente, no ha bajado de las 25 dianas desde que arribó a la Ciudad Condal.

En caso de venderle este verano, tendría que aceptarse un precio a la baja, pues, si no se le busca un comprador rápido, podría acabar su vinculación con el club e irse gratuitamente. Pero otro escenario es que renueve automáticamente por otra campaña.

El diario 'Marca' apunta que esto sucederá si juega el 60% de los partidos para los que esté disponible. Podría hacerlo, pues lo más probable es que esté recuperado para cuando la Liga se reanude, si es que se reanuda, aunque lleve unos meses en el dique seco.

En todo caso, el Barcelona tiene que tomar una decisión. De querer venderle, habrá que hacerlo cuanto antes -a no ser que se produzca la renovación automática-; en caso de mantenerle, Quique Setién tendrá que lograr que conviva con Lautaro sin que su ambición le lleve a marcharse.