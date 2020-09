¿Y si Ansu Fati es el sustituto de Luis Suárez?

¿Y si Ansu Fati se convierte en el sustituto ideal de Luis Suárez? 'Mundo Deportivo' afirma que Koeman se planteará usarle como delantero centro. El motivo es que tiene gol y le ve con posibilidades de desenvolverse bien en punta. De momento, ha estado jugando en banda.

Pero ¿es cierto que es tan bueno de cara a puerta como para suplir al uruguayo? Las cifras hablan por sí solas. En la última temporada, la de su debut, firmó ocho dianas y una asistencia en 33 encuentros. No se trata de uno de los más peligrosos arriba, pero sí que apunta maneras.

El problema más importante para su entrenador sería que haría falta probarle a lo largo de lo poco que queda de pretemporada para asegurarse que no hay fallos. En caso de que no funcione, puede ser un desastre para el cuadro azulgrana, que, tras la debacle de Lisboa, no tiene margen de error.

Y ¿qué experiencia tiene Ansu Fati como delantero? Prácticamente ninguna. Con Quique Setién, los tres atacantes de la alineación han tenido casi siempre libertad de movimientos, pero basta con contemplar el mapa de calor de la perla, facilitado por ProFootballDB, para tener claro que es más extremo que otra cosa.