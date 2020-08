¿Y si Coutinho vuelve para quedarse?

El Barcelona no oculta que Philippe Coutinho será puesto en el mercado tras su cesión al Bayern de Múnich, en la que una vez más tuvo un rendimiento irregular.

Sin embargo, la realidad dice que igual tiene que cambiar de idea en relación al brasileño. Según 'Mundo Deportivo', las pocas posibilidades que tiene el equipo azulgrana de sacar al menos 80 millones por el futbolista le harían cambiar de idea.

Solo obteniendo esa cantidad el conjunto 'culé' lograría salvar los muebles en una operación que ha resultado ser todo un fiasco. Se había hablado de una posible cesión para seguir amortizando al futbolista, pero de momento está descartada.

Los últimos rumores hablan de un retorno a la Ciudad Condal para quedarse y tener presencia en el proyecto de futuro del equipo.

El Barcelona apostó por él en enero de 2018, pero, pese a dejar una buena imagen en el segundo semestre, no pudo replicar las buenas actuaciones en una desastrosa campaña 2018-19.

En el Bayern no ha estado mal, aunque no tan bien como para que el equipo bávaro se lance a ficharle por la astronómica opción de compra fijada con el club catalán. El Barça espera ahora que Ronald Koeman, que tendrá que hacer una limpieza importante en el club, le observe y decida si cuenta con él o no.

A sus 28 años, Coutinho volverá a un club en el que jugó 76 partidos, marcó 20 goles y dio once asistencias. Con el Bayern ha jugado 36 choques, con un balance de once goles y nueve asistencias, incluidos los dos tantos y el pase de gol dados en el infausto 2-8 al club propietario de sus derechos.