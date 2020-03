¿Y si el buen momento de Joao Félix lanza al Atleti?

No, Joao Félix no ha conquistado España esta temporada. Se convirtió en uno de los fichajes más llamativos del mercado y enamoró al poco de llegar, pero no arrasó. La campaña no está siendo espectacular, pero ha vuelto a un buen nivel en las últimas jornadas y eso podría ser clave de cara al futuro.

El Atlético de Madrid tiene por delante la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool. Será en Anfield. Los del Cholo Simeone tienen de cara la eliminatoria y, si el joven está tan acertado como lo ha estado en el Wanda, ayudará muchísimo.

En un contexto en el que los rojiblancos se concentrarán presumiblemente más bien en defender la ventaja que en tomar riesgos, él podría ser un puñal a la contra. Pero también hay que tener en cuenta la Liga: el Atleti quiere estar entre los cuatro primeros y ahí también entra el luso, aunque es el Liverpool lo que tienen en mente.

Esto hay que sumarlo a otra circunstancia clave del partido. Alisson no estará. El guardameta estrella del plantel se quedará fuera de la lista debido a una lesión. Jürgen Klopp, entrenador del equipo, lo confirmó en rueda de prensa. Más motivos para que Joao Félix aproveche.