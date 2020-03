¿Y si el mercado de fichajes se ampliara hasta mediados de septiembre?

Con el aplazamiento de la mayoría de las grandes ligas, ha surgido un grave problema. Los campeonatos podrían alargarse más de lo esperado y quizá la Eurocopa se desplace también para dar cabida a los encuentros suspendidos. Ahí es donde entra el mercado de fichajes.

Los contratos de los futbolistas suelen acabar en junio. Teniendo en cuenta que, en toda Europa, son muchos los jugadores que terminan sus relaciones contractuales en dicho mes, podrían salir de sus equipos antes de que acabara la campaña, pues esta, para jugar los duelos suspendidos, podría alargarse hasta julio.

De ahí que varios medios ingleses estén especulando con la posibilidad de que la ventana de traspasos se mantenga abierta hasta septiembre. No solo a principios, sino que esta posibilidad podría darse hasta bien entrado el mes para dar opciones a los conjuntos de reforzarse.

El motivo es que, en caso de que no se hiciera, muchos futbolistas se marcharían de sus equipos en junio y estos equipos no podrían hacerse con algún suplente a no ser que este esté libre. Esto podría estar estudiándolo ya la FIFA. "“La FIFA está analizando la situación actual y el impacto potencial que puede tener en todas las áreas del fútbol”, le dijo un responsable a la agencia Reuters.