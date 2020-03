¿Y si Mourinho se hubiera ido al Liverpool en vez de al Chelsea?

¿Cómo habría sido la Premier League si Mourinho hubiera entrenado al Liverpool en vez de al Chelsea? Desde luego, nada habría sido lo mismo. Y no es una posibilidad alocada y a posteriori. Se trata del testimonio de Jamie Carragher, ex futbolista 'red'.

Durante una intervención en 'Sky Sport', el central que pasó toda su carrera en Anfield (1996-2013) aseguró que en 2004, cuando Gérard Houllier dejó de ser el entrenador 'red', en el conjunto inglés tantearon el fichaje de José Mourinho después de ganar la Champions con el Oporto.

"Rick Parry (director ejecutivo) había entrevistado a Rafa Benítez en algún momento. Y nos mantenía informados a algunos jugadores de las opciones que había. Entonces también mencionó a José Mourinho. Nosotros sabíamos mucho más sobre Rafa Benítez debido a que había ganado la liga española", contó.

Pero quien acabó llegando fue el español, procedente del Valencia. Para Carragher, aquella fue la decisión acertada en ese momento: "Creo que la sensación del club y de algunos jugadores era que José Mourinho no podía ser un entrenador del Liverpool por la forma en que se desempeñaba. La forma en la que corrió por la banda en Old Trafford cuando el Oporto eliminó al United en Champions fue genial, pero le hubiera sido complicado y difícil manejar el Liverpool. Al final Benítez era un técnico más reservado".

Además, Carragher dijo haber escuchado que Mourinho tuvo pasión por los 'reds' cuando era pequeña: "Si él quería o no en ese momento, no lo sé, pero escuchamos que era un gran fanático del Liverpool cuando era niño. Así que no sé si los millones de Roman Abramovic no se hubieran cruzado la historia hubiera sido diferente".

La incógnita quedará ahí. En el Chelsea no le fue nada mal a Mou, que en dos etapas ganó tres Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga y una Community Shield. Allí terminó de lanzarse y el camino le ha llevado por Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United y ahora Tottenham.

En la actual crisis, las últimas noticias señalan en Inglaterra a que el portugués comenzará a dirigir este lunes desde la distancia a su plantilla. Hasta la fecha, los jugadores habían trabajado individualmente en casa, pero el técnico empezará a dar sus propias pautas de manera telemática a los jugadores.