Y tras Luis Suárez, Arturo Vidal: Koeman dice al chileno que debe salir

La operación de cambio que el Barcelona buscaba vertebrar a través de la figura de Ronald Koeman ha comenzado esta semana con fuerza. Después de conocerse que el técnico había comunicado a Luis Suárez que no entra en sus planes, el siguiente en ser telefoneado ha sido Arturo Vidal.

Según una información de 'Marca', el centrocampista chileno ya sabe que no cuenta para el ex seleccionador de Países Bajos para la próxima temporada, por lo que sería, al menos públicamente, el segundo sacrificado de la criba que se busca en Can Barça.

Koeman sabe que ejecutar un cambio así pasa por medidas drásticas, así que no le ha temblado el pulso en las comunicaciones. Así pues, Arturo Vidal, tras 96 partidos en dos temporadas, pondría fin a su estancia en el Camp Nou.

El lunes, además, se presenta mucho más empinado aún, puesto que los medios que siguen la actualidad del Barcelona aseguran que a lo largo del día otros de los pesos pesados también serán llamados por el entrenador azulgrana para trasladarles la misma noticia que a Suárez y Vidal. Ahí están los nombres de Sergio Busquets o Jordi Alba pendientes de ello.

A sus 22 años, al chileno no le falta mercado. Incluso las últimas informaciones hablan de una llamada de Andrea Pirlo para retornar a la Juventus. Además, también se le relacionó con el PSG recientemente.