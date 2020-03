Y tras rajar de una multa por ir de compras, Porro pide perdón: "Me he equivocado"

Tras la rajada, las disculpas. Pedro Porro quiso pedir perdón por su error (deja caer que su fallo fue el ir a comprar, aunque no concreta nada) y también pidió disculpas a los agentes que supuestamente le habían faltado el respeto.

"Esta mañana he cometido un error y quiero pedir públicamente disculpas por ello. Me he desplazado con mi vehículo al centro de Valladolid a por algo que no teníamos en casa. Resido en Boecillo y ni aquí ni en Laguna fue posible conseguirlo. No ayudó a que en mi DNI aparezca como domicilio mi casa familiar, en Don Benito, Badajoz, y los agentes no entenían qué hacía allí, lo cual conllevó a que me abriesen un expediente sancionador que, por supuesto, asumiré", declaró el futbolisa.

"Desde que se decretó el Estado de Alarma he respetado la cuarentena al máximo, pero me he equivocado y espero que sirva para que otras personas se lo piensen dos veces antes de desplazarse sin tratarse de una causa de fuerza mayor. Aprovecho para pedir disculpas a los agentes de la Policía Local de Valladolid que me pararon por la tensión del momento y posteriores palabras", escribió Porro en sus redes sociales.

15 partidos ha disputado Porro en el Valladolid en lo que va de curso. El carrilero es propiedad del Manchester City.