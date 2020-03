Y ya van 20 campeonatos universitarios

El ciclo de competiciones universitarias lo ha arrancado el equipo de fútbol sala de la Universidad de Málaga con el mejor resultado posible: una medalla de oro en el CAU 2020. Paso firme y preciso desde el primero al último encuentro que ha disputado en Antequera, sede de la edición de este año. Con la primera meta superada, dentro de unos meses, tocará exhibir y mantener también un alto nivel para alzarse con otros dos metales dorados más. Uno en el CEU de Segovia (Campeonato de España Universitario) y otro en el Campeonato de Europa Universitario en Serbia.

La UMA no falló en la gran final del torneo después de derrotar en cuartos de final a la UCA (14-2) y en semifinales a la UJA (9-0). La Universidad de Sevilla (US) consiguió algo que nadie había hecho con anterioridad y era ponerse por delante en el marcador. El 0-1 obligó a los anfitriones, los guerreros universitarios de Moli, a ofrecer su versión más letal y no tardó en tomar ventaja en el electrónico y dominar con claridad en choque para no dar opciones a su rival. 4-2 al descanso y 7-3 al final del tiempo reglamentario.

Alvarito, Álex Fuentes y Jesús culminaron la remontada del 0-1 inicial. Luego vio portería el máximo goleador de la escuadra anfitriona en la competición: Nando.

En la segunda parte, Dani Ramos, Álex Fuentes –por segunda vez– y Raúl Canto cerraron la cuenta goleadora junto a un tanto más del cuadro sevillano. Miguel Conde, como capitán, fue el encargado de levantar el 20º Campeonato de Andalucía Universitario. Como curiosidad, este número de títulos son los que lleva también el entrenador Moli y, en el caso de Miguel, ha ganado siete en ocho participaciones.