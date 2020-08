"Ya es hora de triunfar con el Betis"

Después de una temporada para olvidar, el Betis ya piensa en redimirse haciendo una gran campaña 2020-21, en la que Pellegrini será el entrenador.

Camarasa, que acumula tres cesiones fuera del cuadro verdiblanco, está de vuelta y espera convencer al chileno para ganarse un puesto.

"Vuelvo a tope, con muchas ganas de mostrar lo que no he demostrado. Ya es hora de triunfar allí", afirmó el centrocampista en una charla con 'AS'.

En relación sobre el sitio que ocuparía en el campo, esto dijo el jugador: "Intentaré adaptarme siempre al estilo de juego que se necesite. A lo mejor Pellegrini no usa un modelo tan posicional y puede haber esas transiciones y verticalidad que a mí me vienen bien, esa capacidad de llegar arriba y luego defender cuando haga falta".

Por último, Camarasa mandó un mensaje al beticismo. "Creo que ha llegado mi momento. Tengo mucha ilusión y ganas. En esa ciudad y ese club lo tenemos todo para triunfar, para que consigamos una buena clasificación y, personalmente, hacer una gran temporada. Firmé hace tres años, tengo esa espinita clavada ahí y esta oportunidad que me dan es espectacular", concluyó.