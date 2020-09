Ya es oficial: el Chelsea cede a Kenedy al Granada

El extremo brasileño Robert Kenedy se convirtió en nuevo jugador del Granada para la próxima temporada, conjunto en el que llega cedido por el Chelsea.

El acuerdo a tres bandas entre los dos clubes y el jugador se hizo oficial a primera hora de la mañana y contempla que Kenedy se incorpore al Granada hasta el próximo 30 de junio en régimen de préstamo por parte del cuadro 'blue', propietario de sus derechos, según informó el conjunto andaluz.

Kenedy llega desde el Chelsea, pero la pasada temporada militó cedido en el Getafe, donde disputó 27 partidos oficiales en los que marcó tres goles y dio cinco asistencias.

El extremo, de 24 años, se formó en Fluminense hasta que, en 2015, fue traspasado al Chelsea, donde jugó una campaña, mientras que, en las cuatro siguientes, estuvo como cedido en el Watford, dos cursos consecutivos en el Newcastle y en el citado Getafe.

Kenedy, que es internacional Sub 17, Sub 20 y Sub 23 con Brasil, llega para reforzar las bandas del ataque del Granada, ya que es un futbolista vertical y desequilibrante que puede jugar por ambos lados.

Kenedy es la sexta incorporación del Granada en este mercado estival tras los anuncios anteriores del medio Luis Milla (Tenerife), del central Jesús Vallejo (cedido por el Real Madrid), del delantero Jorge Molina (Getafe), del medio venezolano Yangel Herrera (cedido por el Manchester City) y del atacante Alberto Soro (Real Madrid).

El equipo andaluz, además, ejecutó las opciones de compra de los franceses Dimitri Foulquier y Maxime Gonalons, ante el Watford inglés y la Roma italiana respectivamente, tras estar la pasada campaña en el equipo como cedidos.