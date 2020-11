"Ya no me gusta el fútbol, solo volvería a entrenar equipos de niños"

A pesar de que ha sonado como posible fichaje de un equipo grande, parece que el tiempo de Laurent Blanc como entrenador del más alto nivel ya pasó.

El galo habló de ese y de muchos otros aspectos del fútbol en 'Téléfoot', donde reconoció que aún buscaba un club o una selección, pero había perdido la fe: "Cuanto más tiempo pasa, menos creo en volver".

"Si regreso no será para entrenar a adultos sino algún equipo de niños, del fútbol amateur. Hay mucho que hacer allí", continuó.

Y Blanc explicó que no le ha gustado nada el rumbo que ha tomado el deporte: "No me gusta el fútbol de ahora, ha tomado un rumbo malo. Ahora, se les pide a los entrenadores que aumenten el valor de los futbolistas, no solo éxitos".

Finalmente, Blanc despidió a Maradona, con el que compartió equipo, a pesar de que no coincidieran por unos meses: "Maradona fue un futbolista excepcional. Todos fueron unánimes al decir que era un genio del fútbol".

Tras entrenar al Girondins de Burdeos y a la Selección Francesa, Laurent Blanc trabajó tres años en el PSG, desde 2013 hasta 2016. Es su último trabajo como técnico.