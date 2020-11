"Ya no soy 'The Special One', ahora soy 'The Experienced One"

Allá por 2004, tras su fichaje por el Chelsea tras conquistar la Champions con el Oporto, José Mourinho se presentó ante la prensa británica con un apodo que le ha acompañado a lo largo de su carrera deportiva: 'The Special One'.

Sin embargo, 16 años después, el entrenador de Setúbal, ahora en las filas del Tottenham Hotspur, parece haber dejado atrás ese 'nick' y se ha rebautizado con un nuevo mote que a buen seguro sonará con fuerza en las próximas semanas.

Y es que el luso, en una entrevista concedida al medio chino 'Tencent Sports', comentó cómo ha ido aprendiendo a lo largo de los años y que, por ello, ahora se le debe llamar 'The Experienced One'.

"Ahora soy 'The Experiencied One'. He acumulado mucha experiencia con el paso de los años. Todo lo que me pasa hoy en el fútbol es como un 'déjà vu'. Todo lo he vivido en el pasado", aseguró antes de hacer una comparación del trabajo de entrenador y jugador en la que elogió a un ex pupilo.

"Hay trabajos en los que necesitas una condición física especial, como un jugador de fútbol. Un hombre de 40 años no tiene el mismo potencial que uno de 20 o 30, a menos que seas Zlatan Ibrahimovic. Para entrenar solo necesitas tu cerebro, ganar experiencia y el conocimiento solo puede hacerte mejor", explicó.

Por último, el portugués también lanzó un mensaje de apoyo a Gareth Bale. "Ahora no debe sentir ninguna presión, no se le compara con lo que era hace unos años, es un momento de estabilidad y paz. Tiene que trabajar duro e ir paso a paso", sentenció.