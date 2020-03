La Serie A ha tenido que modificar su calendario y retrasar jornadas, además de aplazar otros tantos partidos en la Coppa Italia, Las categorías inferiores a la élite también han sido afectadas por el coronavirus, al igual que otros tantos deportes y eventos sociales y culturales.

El presidente de la federación, Gabriele Gravina, aseguró en 'Rai Sport' que no puede descartar la suspensión del campeonato si continúa expadiéndose el coronavirus. Velar por la seguridad de todos será lo primero.

A raíz de estas declaraciones, Balotelli ha compartido su opinión en las redes sociales, apoyando esta posible medida extrema en el fútbol italiano: "Paremos, la salud es lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar para entretener a alguien".

"Me encanta el fútbol más que a tí, pero jugar significa viajar en autobús, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas fuera de tu sociedad laboral. Ya no veo a mis hijos por este maldito virus porque, como saben, no viven en Lombardía y ya es desconcertante y triste para mí y seguro que nunca querría que mi madre, a quien veo y como con ella casi todos los días, no sea una compañera mía y por mucho que pueda amar el fútbol no me gusta...", escribió el atacante del Brescia, en concreto, en Instagram.