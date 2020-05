"Ya se sabe lo que pasa cuando juegas Champions en Madrid"

El Real Madrid se llevó en 2018 la Champions League, pero tuvo que sudar la gota gorda en algunos partidos para plantarse en la final.

Ante la Juventus, en cuartos de final, el equipo blanco se clasificó gracias a un gol en el tiempo añadido de Cristiano Ronaldo tras un penalti a Lucas de Mehdi Benatia.

La acción, muy polémica, aún colea. El marroquí negó que aquella acción en 'Sky Sport': "Tras el 0-3 de la ida, pensábamos que estábamos sentenciados, pero vimos lo que hizo la Roma con el Barça y nos animamos".

"En el Bernabéu, hicimos un partido increíble", recordó del 0-3 con el que se pusieron hasta los últimos instantes. Cuando todo parecía que se iba a ir a la prórroga, llegó el penalti sobre Lucas.

"Cristiano superó a Alex Sandro y puso un centro muy peligroso. Lucas Vázquez pensaba estar solo delante de Buffon para rematar y le sorprendí. Hice todo lo posible para no tocarle, pero, en cuanto notó el más mínimo contacto, se fue al suelo", explicó.

Benatia fue claro en sus acusaciones y hasta duro con el Real Madrid: "Si pitas eso en el último segundo, debe ser algo muy claro. Sin embargo, ya se sabe lo que pasa cuando juegas un partido de Champions en Madrid".

El defensa, que terminó dejando la Juventus, lamentó el trato de Allegri en aquella campaña: "Ante el Nápoles, fallé al marcar a Koulibaly. En tres días no pude dormir. El míster me quitó de los titulares y me hizo daño. Fui el único que había jugado contra el Nápoles al que quitó".