"Ya tengo pedida la camiseta de Pedro León"

Facundo Esnáider está viviendo unos meses repletos de emociones fuertes en el que está siendo su curso de debut como sénior. Hijo de Juan Eduardo, ex delantero del Real Madrid o el Atlético entre otros, forma parte de la disciplina del Navalcarnero al igual que su hermano Juan. Juntos persiguen el sueño de dar la sorpresa y eliminar al Eibar en la Copa del Rey.

Pregunta: Me comentan que tiene fama de profeta, que iba diciendo que se enfrentarían al Eibar antes incluso del sorteo. ¿Por qué tenía ese pálpito?

Respuesta: Vi el partido contra Las Rozas, vi cómo les eliminaron y dije 'que nos toque el Eibar'. Además mi padre entrenó a Pedro León, yo le conozco desde pequeño. Siempre es un jugador que me gustó y me hacía ilusión enfrentarme a él.

P: Lo normal es que uno prefiera Real Madrid o Barcelona ¿no?

R: También los deseaba pero viendo que ya habían salido, de los que quedaban el Eibar era de los que más me gustaba.

P: Hablaba de Pedro León. Supongo que un vínculo parecido al suyo lo tendrá su hermano, que también juega en el Navalcarnero. ¿Quién se va a quedar con su camiseta?

R: Ya la tengo yo pedida. Que busque otra porque esa es la mía. Fui yo más rápido, se tendrá que buscar otra o le pediremos dos.

P: Sabiendo que puede leer el futuro... ¿Tiene una sensación de cómo va a acabar el partido de Copa? ¿Cómo lo ha visualizado en su cabeza?.

R: Yo lo visualicé parecido al de Las Palmas. Un partido difícil, contra un rival increíble. Un 1-0 la verdad es que nos encantaría a todos y sería un sueño. Ojalá.

P: ¿Cuáles son las armas del Navalcarnero para dar la sorpresa?

R: Las mismas que siempre. Somos un equipo unido, trabajamos todos y defendemos todos. Si tenemos una oportunidad, tenemos que aprovecharla e intentar ganar.

P: ¿Le han preguntado a su padre cómo se gana a un Primera?

R: No, eso todavía no. Ya sabemos cómo se gana a un Primera. Trabajando, sin cometer errores porque si lo hacemos ellos por su calidad te marcarán un gol. No hay que cometer errores y tenemos que aprovechar las nuestras.

P: ¿Pesa mucho el apellido Esnaider?

R: A mis hermanos más que a mí por la posición y porque son más mayores. Se tiene más el recuerdo asociado a ellos de mi padre en otra época. Yo, por lo menos hasta ahora que es mi primer año senior, no lo tuve mucho.

P: Estar junto a su hermano en esta aventura... ¿ayuda?

R: A mí me está echando una mano enorme. Empezar esta etapa más profesional del fútbol junto a mi hermano, que me da una ayuda increíble... no puedo pedir más.

P: ¿Qué recuerdo tiene de su padre como futbolista?

R: De él como futbolista no tengo ningún recuerdo, es más de entrenador. Lo disfruté mucho cuando estaba de segundo en el Getafe con Míchel y estaba el equipo en Europa League. Ese año lo disfruté. Y ahora cuando ha estado en Japón también.

P: El Eibar ya sufrió contra Las Rozas. ¿Siente que pueden pasar la eliminatoria?

R: Es fútbol. Ellos son muy buenos pero pueden cometer algún error también. Si nosotros no los cometemos y trabajamos, creo que podemos pasar.

P: Si le dieran a elegir entre ascender a Segunda o cruzarse con Real Madrid o Barcelona... ¿con qué se quedaría?

R: Diría ascender a Segunda. Me harían muchísima ilusión las dos cosas pero creo que la liga es lo más importante y la Copa de Rey es más un regalo que nos está cayendo por nuestro trabajo y nuestro sacrificio.