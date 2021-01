Yaya Touré se sincera: su futuro, Pellegrini, Guardiola, Klopp...

Dice Yaya Touré que sus piernas "todavía tienen algún año más" de fútbol por delante. Llegó a anunciar su retirada, pero estuvo a punto de volver a jugar en Botafogo e incluso sonó para Brest o Cádiz. De momento no hay novedades con él en este sentido.

A través de 'The Coaches Voice', el centrocampista marfileño hizo un repaso a su trayectoria y a lo que le viene por delante. Si no juega más, tiene claro que quiere seguir ligado al fútbol. "He empezado a darme cuenta de lo bueno que puede ser convertirme en entrenador", dice.

Precisamente es la figura del técnico la que repasa en su escrito. Yaya Touré cuenta cómo fueron sus inicios, quiénes le marcaron más y cómo se fue definiendo su fútbol

"Cuando llegué a Europa con 17 años al Beveren belga, todavía no sabía mi mejor posición. Al principio tenía miedo. Yo era muy delgado en esa época y todo el mundo parecía gigante. Cuando llegué a Inglaterra todo el mundo me decía qué fuertes y qué altos eran todos los jugadores, pero mi experiencia en Bélgica me ayudó y me adapté muy rápido", arranca.

Pasó por Olympiacos, Mónaco o Barça, pero donde mejor estuvo fue en el City: "Allí descubrí mi mejor posición. He jugado en todas las posiciones, incluyendo la de central en el Barcelona cuando ganamos la final de la Champions League en 2009. Pero en el City, jugando como un centrocampista 'box to box' o como número '10', encontré la posición donde era mejor".

"Fue con Manuel Pellegrini donde tuve mayor responsabilidad. Cuando llegó al equipo me dijo directamente que me veía como un líder. Me dio mucha responsabilidad. Decía que no quería ver muchos pases sino que corriéramos con el balón y atacáramos la portería rival", continúa Touré.

Da las gracias a Pellegrini y también alaba a Pep: "En el Manchester City, Guardiola y yo hablábamos después de los entrenamientos sobre cosas específicas y partes del juego que el adora analizar. Con David Silva hablábamos constantemente. Con Samir Nasri, también. Si no encontrábamos un camino hasta Agüero, tomábamos la decisión de cambiar las cosas. 'Esto no está funcionando', decíamos, 'así que vamos a cambiar posiciones a ver cómo funciona".

También confiesa su admiración por Jürgen Klopp: "Es un genio. Ha llevado a muchos futbolistas a la cima de su fútbol: Sadio Mané, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Virgil van Dijk, Andy Robertson... Eran buenos futbolistas, ahora son mejores. Una cosa que aprendí en el Barcelona es que cada futbolista es diferente. Si no hablas con tus compañeros y solo el entrenador te da información, no puedes ayudar a tus compañeros a ser mejores".

Para acabar, Yaya Touré saca pecho de su figura en el fútbol: "Después de ganar cuatro veces el premio al mejor futbolista africano del año, soy uno de los mejores jugadores africanos de siempre".