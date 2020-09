Yeray mejora, pero sigue siendo duda para recibir al Cádiz

El Athletic se prepara para el choque del próximo fin de semana. El Cádiz será el duro rival que visite San Mamés.

Según informó el club bilbaíno a través de las redes sociales, Yeray "avanza en su recuperación y ya realiza carrera continua", pero, a la espera de poder realizar ejercicios con balón, primero, y con contacto, posteriormente, jugar el jueves quizás sea demasiado pronto para que el bravo central de Barakaldo esté disponible.

No obstante, no será hasta la víspera del choque, el miércoles, cuando se sepa si Yeray entra o no en la convocatoria de cara a ese encuentro de la cuarta jornada de liga, el tercero para el conjunto rojiblanco.

El defensa vizcaíno no pudo jugar en Ipurua debido a una lesión de carácter leve-moderado en el músculo adductor mediano de la pierna derecha, un contratiempo que ya se esperaba que le complicase poder jugar contra el Cádiz.

Además del la de Yeray, también sigue en duda la disponibilidad para el jueves de Peru Nolaskoain, el cuarto central de la plantilla, quien tampoco pudo jugar en Eibar por un problema muscular similar. Unas molestias también en la musculatura adductora, en su caso en la pierna izquierda.

El que seguro que será baja frente al Cádiz será Ibai Gómez, quien se recupera de una fractura en la clavícula derecha sufrida en pretemporada.

El Athletic llevará a cabo este miércoles, en sesión vespertina (18.30), el último entrenamiento previo al choque del jueves.

Y, como es una semana de tres partidos, también trabajará en Lezama el viernes y el sábado por las mañana (11.00) para preparar el choque, también liguero, del domingo ante el Alavés en Mendizorroza (14.00).