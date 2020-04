Yeray pasó lista: la rebaja salarial, su retirada, la Copa...

El jugador del Athletic Yeray Álvarez ofreció unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' para hacer un repaso a la actualidad. El español quiso comenzar hablando de la terrible enfermedad que ya ha dejado atrás.

"Está casi olvidado, aunque los periodistas siempre me lo recuerdan. Yo tuve lo que tuve, pero no me siento una referencia ni nada así porque mucha más gente ha pasado por lo mismo y también lo ha superado", comentó.

Además, el central de 25 años también tuvo tiempo de hablar del acuerdo alcanzado por la rebaja salarial: "A ninguna de las dos partes nos convenía ir al ERTE. Un acuerdo entre las dos partes era mucho mejor y hacía que al final hubiese un vínculo entre el club y los jugadores".

Y añadió: "Ese era un asunto que estaba llevando el club con los capitanes. Ellos nos iban informando porque ya habíamos dejado claro desde el principio que estábamos dispuestos a echar una mano. Nosotros, que ganamos unas cantidades, lo que queríamos es que no hicieran un ERTE al resto de los trabajadores del club. Y estamos recibiendo llamadas de agradecimiento de ellos. Siempre hemos dicho que el Athletic es una familia y había que demostrarlo".

Además, lamentó que no se haya podido jugar la final de Copa: "Veía al equipo campeón y bajando en la gabarra. Ahora, en cualquier caso, no tiene mucho sentido hablar de estas cosas. Hay mucha gente pasándolo mal, sufriendo y todavía ni se sabe cuándo se va a poder volver a jugar. Se habla mucho, se especula mucho con fechas; pero nadie sabe nada definitivo aún".

Finalmente, dejó claro que quiere retirarse en el Athletic: "Mi idea es empezar y acabar mi carrera en el Athletic. Cuando vienes de pequeño a Lezama solo piensas en llegar al primer equipo y cuando lo logras, lo que te gustaría es poder seguir aquí hasta el final. El Athletic me ha enseñado todo como futbolista e incluso como persona y me ha dado unos valores. ¡Qué mejor que poder acabar tu carrera donde la has empezado!".