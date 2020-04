Yeray, sobre el cáncer: "Con el coronavirus tienes más riesgos"

Yeray Álvarez, que pasa solo en su casa el confinamiento por la pandemia del coronavirus, admitió que "echa en falta" ver a su familia y amigos y compartir entrenamientos con sus compañeros del Athletic en una situación como la actual en la que incluso "por salir a echar la basura te alegras".

Yeray, que hace algo más de dos años superó un cáncer testicular, admitió también que estos días recibe mensajes de personas que le piden consejo sobre cómo llevar la situación "quizás porque se tiene más miedo cuando pasan por eso tipo de cosas".

"Te bajan las defensas y tienes más riesgos con esta enfermedad nueva. Están más preocupados, más nerviosos. Pero yo no soy médico para decirles qué es lo es mejor. Solo les doy mi opinión de lo que he pasado yo, pero no sé más allá de eso", subrayó en una entrevista en 'Radio Euskadi'.

El jugador vizcaíno tiene claro que en estos momentos "el fútbol y todos los debates que se generan hay que echarlos a un lado" porque "lo más importante es la salud" y "miles de personas están falleciendo".

Yeray cree que, cuando vuelva la competición sin espectadores en las gradas, para el Athletic "será un palo" porque "siempre se dice que en San Mamés juegan 12". "La realidad es que nos da muchísimo y es un palo gordo, pero las cosas están como están", asumió.