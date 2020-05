"Yo creo que la Champions se va a cancelar"

P: ¿Cómo estás viviendo la situación actual y cómo crees que está afectando a las jugadoras?

Es una situación nueva para todos, es algo que se está saliendo de los márgenes cotidianos que solemos seguir con las futbolistas. Creo que estamos en un momento, sobre todo desde hace tres semanas, donde prima más lo emocional que mantener el nivel físico. En España todavía se está esperando la decisión sobre las competiciones europeas (Champions) porque el resto del fútbol femenino está parado y todos los que no están en esa competición están comenzando a organizarse para iniciar la nueva temporada. Aun así, yo como entrenador, creo que la Champions también se va a cancelar.

P: Se estaba hablando de jugar la Champions en partido único y en una única sede: ¿qué te parece el formato?

Ahora mismo según está el panorama a nivel europeo, con el pico tan alto de contagio que hay en el Reino Unido o Francia donde hay equipos grandes como Arsenal o Lyon, no lo veo. Sede única, desplazamiento de equipos, medidas preventivas… Dentro de poco además la liga alemana se va a reanudar, eso quiere decir que no vas a poder jugar hasta finales de junio cuando ellas terminen su liga y en el mes de julio los contratos de las futbolistas ya han terminado. Por no decir que en agosto ya hay nuevas plantillas. No sé qué sentido tendría. Por todo esto y por temas de seguridad sanitaria, yo apuesto a que se va a cancelar.

P: Hace unos días se conoció la decisión de la Federación de cancelar la Liga y decidió que la próxima temporada habría una Liga con 18 equipos. ¿Qué opinas sobre la decisión?

Creo que cualquier decisión que se tomara iba a generar opiniones positivas y negativas, se hiciera lo que se hiciera. Es una situación extraordinaria y las decisiones siempre que prime la salud, serán correctas. A nivel competitivo creo que este hecho aleja la competición de las otras ligas europeas (inglesa, francesa, alemana) que son de doce equipos. Nos encontremos con una liga extensa, de 34 jornadas, con los parones internacionales…Esto sin duda, va a dificultar mucho el día a día y el trabajo de los equipos y las futbolistas.

Pero como decía es una situación extraordinaria. Un descenso puede cambiar muchas situaciones, declarar o no un campeón puede generar controversias y con tanta diferencia como era este año… al final creo que es la decisión menos perjudicial dentro de una situación anómala.

P: Este año la liga ha estado muy igualada sobre todo en la zona de descenso. ¿Crees que con 18 equipos va a existir una mayor igualdad?

La situación de pandemia actual va a perjudicar a los equipos. Tanto la parte salarial como la económica va a ser delicada. Esto puede hacer que haya pocos cambios y gran parte de los equipos puedan mantener un porcentaje alto de las jugadoras importantes. Solo se harán pequeños cambios que respondan a verdaderas necesidades. De esta manera, toda la zona baja o medio baja se va a igualar más y habrá más dificultades. Ya hemos visto este año que no ha habido tantas goleadas.

P: Tu llegas al Atlético de Madrid en un momento donde el equipo es campeón de Liga ¿Cómo es la entrada en un vestuario con jugadores de tan alto nivel y renovar la ilusión para conquistar de nuevo el título?

La entrada fue fácil y bonita. Toda la plantilla nos recibió con los brazos abiertos. Ellas entendían que era un fin de ciclo o que era el momento de renovar ideas, de poner caras nuevas y a nosotros nos recibieron genial. La integración no fue ninguna barrera y esa accesibilidad en el grupo facilitó la implementación de la metodología que pretendía y el cambio de ideas que a ellas les provocaba salir de esa zona de confort.

El objetivo era seguir ganando pero cambiando cosas del cómo queríamos seguir ganando y eso les generó a ellas esa inquietud por aprender y estar en otro contexto. Había muchos retos por delante, empezaron a sucederse unos tras otros, todo el mundo se subió al carro y todo salió bien. Fue un año bonito.

P: ¿Fue fácil el paso de ojeador y analista a entrenador?

Yo siempre he sido entrenador. He trabajado en categorías inferiores, Tercera División, preferente…Soy un míster que viene muy de abajo y he tenido la suerte de dar con gente que ha confiado en mí. Yo cuando llego al Atleti firmo como técnico y al año siguiente es cuando nos encargamos del departamento. Se ha logrado montar un departamento de análisis pero todos los perfiles son técnicos. No entiendo un analista que no se imagine como técnico, que no tenga la visión del verde.

Los años o la etapa de analista me han hecho llevar la atención hacia contextos o espacios que antes no valoraba o me costaba ver más. Me ha permitido ganar en madurez en la toma de decisiones.

P: Has comentado muchas veces que Jennifer Hermoso fue clave para conseguir el título. ¿Cómo de importante era Jenni en el equipo?

El proyecto, aparte de la idea que tenía el club, el modelo de juego etc…tenía que venir vinculado a una serie de renovaciones dentro de la plantilla y con alguna característica común en las jugadoras que buscábamos. Es verdad que yo el único nombre que propuse fue el de ella porque ya la conocía, sabía que quería salir del PSG y era la pieza que podía jugar en ese rol de mediapunta por detrás de las dos delanteras y empezar a meter a Sosa, Amada y Mesi, que venían jugando por pasillos exteriores, a jugar por dentro con más juego interior.

Para mí, fue el año de mayor madurez de la gran mayoría de las futbolistas en la plantilla. Kaci hizo uno de los mejores años de su carrera, Mesi, Sosa, Ludmila...coincidieron muchos parámetros para encontrar el mejor momento de todas.

P: ¿Esta temporada qué equipo te ha sorprendido más?

La propuesta del FC Barcelona ha sido impresionante, el nivel individual de esa plantilla hay que reconocerlo. Nosotros tuvimos la suerte de ganar el año pasado pero ganar y volver a ganar es muy complicado. El fútbol cada vez está más igualado.

El Dépor ha sido este año una grata sorpresa. Manu ha exprimido a sus futbolistas y ha conseguido sacar su mejor rendimiento. Muchas ahora saldrán a mejores equipos y otras se quedarán para seguir con este buen rendimiento unos años más y no saltar a un equipo donde puedes no jugar.

Ha sorprendido que el Valencia este tan bajo, que no haya tenido la fortuna de enganchar resultados positivos; es llamativa la situación del Espanyol, creo que puede haber algún problema interno y el Logroño también ha estado muy fuerte durante mucho tiempo. El nivel ha crecido, pero el Atleti y Barça siguen estando en lo más alto.

P: Ha salido la noticia de la marcha de Sari Van Veenendal al PSV. ¿Qué opinas sobre esta situación y el año del Atleti?

Ha sido un año complicado, son situaciones que algunos preveíamos que podrían llegar y creo que hemos girado demasiado el proyecto. Creo que se tendría que haber girado mucho menos de lo que se ha hecho. La situación de Sari y Lola era complicada, son porteras de un gran nivel para un único puesto. Ahora es fácil hacer leña del árbol caído atacando al Atlético de Madrid con la gestión de las porteras, pero Sari tiene un tema personal importante. Es una chica con unos valores muy arraigados y creo que debe querer sentirse más cerca de los suyos.

Es una baja importante porque sabías que así el puesto estaba bien cubierto. Sari ha tomado esa decisión, Lola también se oye que puede tener ofertas de otros clubes importantes como el Lyon…A mí esto no me extraña. Siempre he dicho que Lola es una de las mejores porteras de Europa y si es verdad la noticia, en contextos donde no hay una exigencia alta en portería y si se le exige ese juego de pies y el entendimiento del juego como es el caso, Lola me encaja perfectamente. Tanto si sale como si queda en el Atleti, me alegraré por ella.

P: ¿Cómo entrenador es difícil gestionar las rotaciones en la portería?

Es complicado, es una de las situaciones más delicadas. Yo al principio de esta temporada aposté por Lola y la gente criticaba un poco la situación por lo que había pasado en la Copa de la Reina pero yo no estaba de acuerdo. En mi contexto de modelo de juego, con esa situación de salida desde portería y encontrar la jugadora libre, Lola me encajaba más que Sari. Fue uno de los primeros lances que se produjeron con la dirección deportiva, pero Sari para mi sigue siendo una de las mejores porteras del mundo.

Al final yo siempre expongo una situación: Oblak puede ser el mejor portero del mundo pero si yo soy el entrenador del Manchester City, quizás ese no es el contexto en el que se va desenvolver mejor. Ahí no estás diciendo que Oblak es malo, estás diciendo que el contexto no le favorece.

P: ¿Cómo ves el futuro del Atleti?

No lo veo porque no estoy lo suficiente cerca como para poder opinar. Deseo que el equipo pueda acceder a un buen mercado en un año que imagino será con contratos y ofertas bajas. Espero que se sepa reconstruir, que se afiance un objetivo, que se piense en cómo se quiere ganar y cuál va a ser la continuidad del proyecto. No se pueden hacer cambios de rumbo tan drásticos porque ahora todo está muy igualado.

Deseo que lo consigan y que puedan acceder a un mercado que por todo lo que estamos viviendo va a ser complicado. Me imagino un mercado delicado para todos los equipos. Si salen Sari y Lola, tienen que ir al mercado a por una portera de garantías sabiendo todos los clubes que el Atleti busca guardameta y que está obligado a fichar. Va ser difícil y veremos cómo sitúa al fútbol femenino a nivel mundial.

P: ¿Tu futuro?

Por fortuna hay varios clubes europeos que se han dirigido a nosotros para preguntar qué íbamos a hacer. Yo tengo ganas y ánimos de volver al verde, de estar cerca, de sentir esa adrenalina, esa pasión de poder transmitir…creo que estoy en un momento de madurez en ese sentido. Todo se está empezando otra vez a refrescar ahora y en base a lo que salga, estudiaremos cuál es el proyecto que más se acerca a mi ideología de futbol y el que más se acerque, será por el que nos decidiremos.