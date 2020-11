Han pasado ya más de once años del momento en el que Faubert se puso la camiseta del Real Madrid. El francés, que llegó cedido del West Ham, apenas disputó 54 minutos vestido de blanco.

El futbolista fue criticado tanto por su forma física como por su indisciplina. En la memoria, las imágenes del partido contra el Villarreal en las que presuntamente se le ve dormido en el banquillo. Sobre eso y mucho más, el jugador habló en 'Los Otros'.

En primer lugar, Faubert contó cómo se gestó su fichaje: "Una persona francesa contactó conmigo y me decía que trabajaba en el Madrid. No es que pensase que era una broma, sino alguien que se hacía pasar por agente, pero que tampoco era muy creíble".

Por otra parte, el galo reconoció que no dudó ni un segundo en aceptar al cuadro 'merengue': "Si te llama el Madrid no dices que no. Si me llaman cuando tenga 80 años, diré que sí".

"Yo estaba en forma, sería el color de la camiseta blanca que engorda"

Apenas tuvo protagonismo en el equipo. Se hablaba más de su físico que de otra cosa. "Nunca he sido un jugador fino o esbelto. Yo estaba en forma, sería el color de la camiseta blanca que engorda, pero no tenía ningún problema. Para demostrar el nivel que tienes debes tener la oportunidad", espetó.

Pero lo que más enervó al madridismo fue el día que se durmió ante el Villarreal. El antiguo 'Canal+' publicó dichas imágenes y Faubert lo negó: "Estaba enfadado porque otra vez no iba a jugar. No se ve ahí, pero tengo los ojos abiertos. Da la sensación de que los tengo cerrados, pero no".

"El pasado pasado está. A veces hay que inventar historias para que se hable. Que afecte a mis hijos es lo que más me molesta. Que ellos sepan que esa imagen es falsa (Canal+). Estaba así, mirando el partido", añadió.

En relación a un domingo que no fue a entrenar -eran libres habitualmente, pero ese día no-, el francés dijo lo siguiente: "Siempre preguntaba a algún jugador que hablaba inglés o a Lass Diarra qué horario teníamos y esa vez me fui de entrenar sin preguntar. Y eso se puso en mi contra".

Juande Ramos, entrenador del Madrid por aquel entonces, también participó en 'Los Otros' y habló del fichaje de Faubert. "Necesitábamos un jugador de banda derecha. En el Wigan había un futbolista, Valencia, que es el que pedí yo. No se pudo. Portugal estaba en Inglaterra y decidieron que nos cedían a Faubert. Como no había otra posibilidad, pues llegó cedido", afirmó.

Por último, el de Pedro Muñoz (Ciudad Real) explicó por qué el mediocentro no triunfó en el conjunto madridista. "Le faltaba nivel para el que exigía en ese momento el club", concluyó.