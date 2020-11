"Yo hago mejor a Sergio Ramos y él me hace mejor a mí"

El Real Madrid y el Inter de Milán se enfrentan en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2020-21. Ninguno de los dos conjuntos ha logrado vencer hasta el momento, por lo que ambos esperan estrenarse este martes en el Alfredo di Stéfano.

Junto al entrenador Zinedine Zidane, Raphaël Varane atendió a los medios de comunicación para analizar el choque frente a los 'nerazzurri': "Nos enfrentamos a un gran rival. No hay que especular, hay que ir a por el partido, darlo todo. Nos gustan los partidos con presión, tenemos que ganar y disfrutar de esta competición que nos gusta mucho".

"Es una situación distinta a lo que estamos acostumbrados. Tenemos que tomar este partido como si fuera de eliminación directa, darlo todo, atacar, jugar en equipo. Tenemos la plantilla para plantar cara ante cualquier desafío, es una oportunidad más", añadió.

Preguntado por la ausencia de Sergio Ramos en partidos anteriores de la máxima competición europea, el francés confesó: "Como defensa siempre me siento más cómodo cuando el equipo defiende más compacto, con menos espacio. Cuando el equipo no defiende bien, atrás tenemos que tomar decisiones más complicadas".

"Es verdad que cuando no ha estado Sergio no hemos estado bien. Ese carácter que tiene es muy bueno para el equipo. No sé si es casualidad o no, pero sin él no hemos estado bien en Champions. Es cuestión de todos, mis cualidades son muy complementarias a las de Sergio. Yo hago mejor a Sergio y él me hace mejor a mí. Debemos estar todos unidos, juntos", agregó.

Volvió a volar por la sala de prensa los fantasmas de la eliminación de la pasada edición de la Champions League: "Creo que lo del Manchester City es pasado. Hay que aprender y hacerse más fuertes y mejores y pensar en positivo. No podemos vivir del pasado, cuando perdemos es igual, hay que mirar adelante e intentar mejorar".

Militao y Hazard, Lukaku y Achraf

También fue preguntado por Romelu Lukaku, una de las principales armas ofensivas del combinado 'nerazzurro': "Le conozco bien. Jugué contra él de pequeño, cuando yo estaba en el Lens y él en el Anderlecht. Es muy bueno, pero de todas formas el Inter tiene una plantilla completa, están bien posicionados a nivel táctico. Son sólidos y siempre crean peligro arriba. Tenemos que estar preparados".

El Madrid confirmó durante la mañana de este lunes el positivo en COVID-19 de Éder Militao. "Sabemos que en este periodo en el que estamos hay que estar preparados para este tipo de imprevistos. No hemos pensado que no se iba a jugar el partido. Tenemos que adaptarnos a cualquier situación. Hemos hecho dos tests para estar tranquilos, debemos pensar solo en lo que podemos hacer", sentenció.

"Eden Hazard es una persona muy buena con la que se puede hablar de todo. Se ha adaptado muy bien en el vestuario, es un jugador 'top', con mucha calidad. Nos va a dar mucho y creo que es desequilibrante y especial y técnicamente nos dará muchísimo", apostilló en referencia al jugador belga.

Además, el francés fue cuestionado por Achraf Hakimi, que volverá a Madrid defendiendo la camiseta del Inter: "Creo que tiene que tomar la decisión que piense que es mejor para él. El Madrid siempre será especial para Achraf, seguro, pero luego piensa en su carrera, en lo que quiere hacer. El jugador se adapta al contexto, a las ofertas, y elige lo que cree que es mejor para su futuro".

Calendario, vestuario y regularidad

Cuestionado por LaLiga Santander y por la comparación entre Madrid y Barcelona, aseveró: "Nos falta un poco de regularidad. Puede ser por distintos motivos. Está claro que el calendario es complicado, tambien la preparación, que ha sido un poco distinta este año".

"Hemos hecho cosas muy buenas y hay que pensar en ellas para seguir creciendo. Con este calendario vamos a necesitar a todos, es importante que demos el máximo. Vamos a darlo todo para que sea una temporada muy buena. Hay que conseguir esta regularidad", incidió.

Sobre el ruido que a veces se escuchar en torno al club, Varane manifestó: "El vestuario del Madrid está muy unido. Sabemos que nos es fácil convivir aquí, estamos acostumbrados a que se hable mucho fuera. Debemos ayudarnos entre nosotros. Cuando los resultados no son buenos debemos ser fuertes dentro. Entre nosotros tenemos que ayudarnos, dentro y fuera del campo. Esto depende de nosotros, hay cosas que no son nuestras".