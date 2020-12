"Yo hubiera paseado a Diego por las canchas de Argentina"

La muerte de Diego Armando Maradona pilló a contrapié hasta a varios miembros de su familia. Hugo Maradona, hermano pequeño del astro que vive fuera de Argentina, habló en 'CNN Radio Argentina' tras hacerlo en 'El Larguero' y aseguró que no le dará tiempo a llegar al entierro.

"Hablé con Dalma y Giannina y me dijeron: 'Padrino, no vas a llegar porque mañana a las 4 lo enterramos', y yo a las 5 tenía que tomar el vuelo y llegaba al otro día y preferí no viajar", explicó para arrancar.

"Cuando vaya a Argentina voy a dar nombres", advirtió, aunque aseguró que son las hijas de Diego las que deben tener todo claro: "Las que tienen que hablar son las hijas, las que estuvieron al lado de él al final. La Justicia tiene que investigar y después que pague el que tenga que pagar".

El también ex jugador sigue sin creerse que haya perdido a su hermano: "Cada día que pasa va creciendo el dolor porque estando lejos es doble el dolor y no lo puedo creer. Todavía me levanto y digo: 'Esta noche lo llamo como hacíamos cada semana".

Para Hugo Maradona, su hermano no debería ser enterrado tan pronto. Él lo hubiera homenajeado en los campos de los equipos argentinos: "La decisión la tomó la gente que organizó todo. Si fuera por mí, todavía estaba recorriendo todas las canchas de Argentina. Porque la gente se lo merecía, por el amor que brindaba y le brindaban".