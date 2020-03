El COVID-19 sigue causando estragos al fútbol. Todo el mundo está combatiendo esta enfermedad permeneciendo en sus casas para evitar un contagio masivo.

Silvio Romero, que tuvo la oportunidad de marcar a Vélez en el inicio de la Copa de la Superliga, se pronunció sobre la crisis actual.

"No sé si estábamos de acuerdo o no. Hay gente especializada para tomar decisiones. Yo hubiese preferido no jugar. Yo no soy médico, ni entiendo mucho más de lo que puedan decir", comentó.

Asimismo, el futbolista de Independiente continuó en la misma línea: "No es la idea jugar sin público, pero bienvenido para prevenir".