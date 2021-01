"Yo le he dado más bofetadas a Pirlo que su padre"

Este miércoles se disputa la Supercopa de Italia en un momento difícil para la Juventus. Tras perder el partido por el liderato con el Inter de Milán, Andrea Pirlo y su equipo están bajo el martilleo de la crítica y tratan de hacer tripas corazón para cambiar de inmediato el chip.

Quien espera ahondar en la crisis turinesa es Gennaro Gattuso. El ex centrocampista podría ganar su segundo título al frente del Nápoles (en junio se llevó la Coppa) contra su amigo, compañero de selección y también campeón del mundo Andrea Pirlo.

Durante la rueda de prensa previa al partido, el técnico napolitano habló sobre su relación con Pirlo en un tono jocoso antes de ponerse muy serio, porque no se cree que la Juventus esté pasando por bache alguno.

"Empezamos juntos en la Selección Sub 15, ganamos la Eurocopa Sub 21, el Mundial, la Champions... Todo. Somos muy amigos, pero espero darle un disgusto", dijo 'Rino' en sala de prensa.

Pirlo narraba en sus memorias las bromas que le gastaba a Gattuso. Pero claro, el coche escoba de la 'Azzurra' y el Milan no era un tipo sencillo: "Yo le di más bofetadas que su padre".

Finalmente, habló sobre esos problemas que él dice no ver en la Juventus: "Yo no me lo creo y espero que mis jugadores tampoco. Nunca pierden dos partidos seguidos. Tendrá bajas, pero su plantilla es increíble. No deben oler nuestra sangre"".