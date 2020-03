"Yo le robaba el balón a mi primo y él a mí las muñecas"

La jugadora del Atlético de Madrid Kenti Robles ofreció unas declaraciones al diario 'AS' en las que pudo hacer un amplio repaso a su gran carrera como jugadora profesional, además de valorar el momento por el que atraviesa el conjunto rojiblanco, que se enfrenta este domingo a la Real Sociedad.

"Empecé gracias a mi primo en México. Yo le robaba su balón y él a mí las muñecas. Todo empezó ahí, en la calle y también en el colegio. Ya sentía la misma pasión que cada vez que me visto de corto y salto al campo", recordó la internacional mexicana.

Y añadió: "Cuando empecé eran otros tiempos. Por eso costó. Mi madre poco a poco se ha ido modernizando, por ejemplo. Se ha dado cuenta que lo que hago, lo hago bien. Ella ve que actualmente soy un referente para mucha gente. Ahora es la que más orgullosa está de que practique este deporte".

Además del Atleti, Kenti también ha pasado por el Espanyol y el Barcelona: "De todos los clubes por los que he pasado, me quedo con las cosas buenas. De las personas, de las vivencias… Puedo decir muchísimos momentos. Quizás el más importante lo viví en el Barcelona, el día que marqué ese gol en San Mamés, en el último minuto y que dio la Liga al equipo. En el Espanyol crecí y tengo muchísima gente que quiero. En el Atlético he aprendido el 'nunca dejes de creer'. Ese lema, desde el primer día que pisé el club hasta ahora, lo llevamos por bandera".

En cuanto a los sueños que le quedan por cumplir, explicó: "Me falta lograr algo con la Selección Mexicana. Siempre lo he dicho, para mí es un privilegio vestir esos colores. Siempre que he ido allí lo he dado todo".

También tuvo tiempo la 'colchonera' de hablar de la esperada firma del convenio colectivo femenino: "La competición ha dado un gran salto en estos últimos años. Que se firme el convenio es un grandísimo paso para el fútbol femenino. Espero que pronto se firme también en otros países y en el mío".

Finalmente, tuvo tiempo de valorar el galardón que recibió como Mejor Jugadora Latinoamericana: "Ahora me acuerdo de todo el trabajo y todo el sacrificio que tuve que pasar para llegar aquí. Es muy gratificante".